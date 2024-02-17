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殷然3房「財仔盤」3480萬沽 兩年賣平40%

【明報專訊】市場原憧憬的新春後成交「小陽春」未出現，樓價持續下跌；資料顯示，西半山殷然高層B室實用1152方呎3房戶、屬「財仔盤」，上月以3480萬元易手、實呎3.02萬元；原業主2016年以4323萬元一手購入，現時由財務公司售出，單位8年間帳面貶值843萬元或近兩成。

另資料顯示，殷然同座高層B室，2022年曾以5780萬元售出，意味現成交價，較兩年前同類單位低約2300萬元或約40%。

大型屋苑方面，荔枝角老牌屋苑美孚新邨首錄龍年成交。

美孚3房659萬沽 減價三成

香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨百老匯街63號高層D室，實用657方呎3房套房間隔，望內街及山景，原業主2020年9月以960萬元連租約放售，單位今年初交吉，放售態度轉積極，獲買家以659萬元承接，即累減301萬元或31%、實呎1萬元；原業主2006年以263.8萬元購入，帳面賺395.2萬元或1.5倍。

鰂魚涌指標屋苑太古城本月至今暫錄約5宗成交，中原副區域營業董事張光耀表示，太古城本月平均實呎約1.55萬元，屋苑新錄恒山閣高層戶成交，實用684方呎3房間隔，原業主去年12月叫價1138萬元，終以970萬元成交，即累減168萬元或約15%，實呎1.41萬元；原業主2020年以1200萬元買入，持貨逾3年，帳面貶值230萬元或19%，連使費料有機會實蝕約300萬元或25%。

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