影后惠英紅家人520萬購海茵莊園一房

上述海茵莊園第2座16樓C6室，實用280方呎一房戶，成交價519.8萬元、實呎18,564元，據悉「小紅姐」及其家人一同到現樓參觀，認為單位間隔實用，購入單位自用。

事實上，惠英紅及家人過去多次在將軍澳置業，包括於2017年斥資約1430萬元，買入會德豐發展的MONTEREY一個實用886方呎3房戶、實呎逾1.6萬元。

雲海別墅洋房呎售2.1萬

此外，正部署開售啟德跑道區全新盤天璽‧海的新地（0016），同系馬鞍山雲海別墅，新錄洋房成交，為Camellia Avenue 8號屋，實用2716方呎3房雙套間隔、連715方呎花園，成交價5718.95萬元、實呎21,057元。雲海別墅自去年10月至今，累售18幢洋房、套現逾11.1億元。

喜‧揚餘貨變相減價兩成

另一方面，喜雋發展、已屆現樓的深火埗鴨寮街喜‧揚，更新部分價單，將19個單位的最高折扣率，由2022年中首推時的8%，增至現時28.5%，變相減價約兩成。喜雋發展代表張兆榮表示，是次調整售價為順勢而行，所以按現時市况作出調節；該批單位實用204至391方呎，包括14伙開放式戶，4伙一房戶、1伙兩房戶，折實價323.6萬至597.5萬元、折實呎價15,284至17,701元，整批折實均呎約16,764元。