信置擬今年推4新盤 涉1961伙 均具鐵路概念 中環項目打頭陣

明報記者 江俊洋

屬單幢項目的ONE CENTRAL PLACE，由信置與市建局合作發展；信置執行董事田兆源表示，項目最快今季登場，示範單位設於中環。

ONE CENTRAL PLACE涉121伙

ONE CENTRAL PLACE主打一房及兩房戶，提供116伙實用383至992方呎標準戶、另設5伙特色戶，實用393至1028方呎，預計關鍵日期今年9月，屬短期樓花。項目位於中環結志街，毗鄰長實（1113）MY CENTRAL及中環至半山自動扶手電梯，前往中環商業區及港鐵站均便利。

至於與嘉華（0173）等合作的元朗錦上路柏瓏III，提供680伙，亦於2022年9月獲批預售樓花，但一直按兵不動，預料今年下半年出擊。

另兩個市區新盤，同樣是與港鐵（0066）合作，包括油塘通風大樓住宅項目及黃竹坑港島南岸第4B期（4A期海盈山），兩者分別涉792伙及368伙。

上述4盤合共提供1961伙。田兆源續稱，近期一手豪宅交投理想，會繼續銷售已屆現樓的何文田加多利山豪宅ST. GEORGE 'S MANSIONS。

維港滙將開放全新現樓示位

信置聯席董事楊文則指出，集團與會德豐等合作的西南九龍長沙灣維港滙系列，全盤自2021年開售至今累售1083伙，連車位共套現逾183億元，稍後將會對外開放全新現樓示範單位。

展望今年樓市，楊期望今年可落實減息，以及本月底出台的新《財政預算案》會有好消息。

本月一手成交暫累錄近110宗

另綜合市場資訊，2月至今整體一手成交暫錄近110宗，由於本月暫未有大型焦點新盤推出，市場只以銷售餘貨為主；其中九建（0034）旗下已屆現樓的將軍澳海茵莊園，昨日連沽兩伙，皆為實用428方呎兩房戶型，包括第1座26樓A8室，成交價767.7萬元、實呎1.79萬元；另第1座20樓A8室，成交價746.8萬元、實呎1.74萬元。