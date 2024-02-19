moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

4市區新盤擬下月推 天璽‧海最矚目

【明報專訊】信置（0083）旗下中環ONE CENTRAL PLACE部署最快3月登場之際，據本報統計，有機會於下月、即第一季末登場的另外4個全新樓盤，均位處市區，其中3個位處九龍、1個位處港島，涉單位總數1244伙，當中早於去年已獲批預售樓花同意書、新地（0016）旗下涉256伙的啟德跑道區天璽‧海第1期，為上半年新盤市場焦點所在。

天璽‧海近日已開展推廣宣傳，預料最快本周上載樓書，稍後將開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，新地表示會視乎市場反應，再決定公布銷售安排，最快3月推出單位招標發售。

共涉逾1200伙 恒地兩盤蓄勢待發

新地副董事總經理雷霆表示，天璽‧海定位為豪宅、屬啟德「跑道王者」，最大亮點是前臨維多利亞港，與同系啟德內陸區另一全新樓盤天璽‧天，皆屬集團今年重點新盤。

資料顯示，天璽‧海主打大單位，第1、2期分別涉256伙、183伙，合共提供439伙，其中實用面積約1100至2200方呎4房標準單位，佔全盤逾七成，當中8伙特色大戶配備私家泳池，實用面積最大逾4600方呎。

另一龍頭發展商恒地（0012），旗下兩個九龍全新樓盤，亦有機會於3月推售，包括由恒基物業營業（一）部負責銷售的長沙灣巴域街第1期，涉約700伙；而營業（二）部則以大角嘴利奧坊第5期出擊，涉200多伙。

上述兩個恒地全新樓盤共涉900餘伙，均屬舊契項目，不需申請預售樓花同意書，估計以中小型單位主打。

會德豐春園街項目主打一房

港島方面，會德豐地產旗下灣仔春園街精品住宅項目，發展商早前已預告，擬第一季內推出；項目提供88伙，單位實用約300餘方呎起、主打一房戶。春園街項目屬灣仔核心區內罕有的新住宅供應，鄰近金鐘、中環商業區，料可吸引在區內及鄰區工作的專才入市。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款