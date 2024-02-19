4市區新盤擬下月推 天璽‧海最矚目

天璽‧海近日已開展推廣宣傳，預料最快本周上載樓書，稍後將開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，新地表示會視乎市場反應，再決定公布銷售安排，最快3月推出單位招標發售。

共涉逾1200伙 恒地兩盤蓄勢待發

新地副董事總經理雷霆表示，天璽‧海定位為豪宅、屬啟德「跑道王者」，最大亮點是前臨維多利亞港，與同系啟德內陸區另一全新樓盤天璽‧天，皆屬集團今年重點新盤。

資料顯示，天璽‧海主打大單位，第1、2期分別涉256伙、183伙，合共提供439伙，其中實用面積約1100至2200方呎4房標準單位，佔全盤逾七成，當中8伙特色大戶配備私家泳池，實用面積最大逾4600方呎。

另一龍頭發展商恒地（0012），旗下兩個九龍全新樓盤，亦有機會於3月推售，包括由恒基物業營業（一）部負責銷售的長沙灣巴域街第1期，涉約700伙；而營業（二）部則以大角嘴利奧坊第5期出擊，涉200多伙。

上述兩個恒地全新樓盤共涉900餘伙，均屬舊契項目，不需申請預售樓花同意書，估計以中小型單位主打。

會德豐春園街項目主打一房

港島方面，會德豐地產旗下灣仔春園街精品住宅項目，發展商早前已預告，擬第一季內推出；項目提供88伙，單位實用約300餘方呎起、主打一房戶。春園街項目屬灣仔核心區內罕有的新住宅供應，鄰近金鐘、中環商業區，料可吸引在區內及鄰區工作的專才入市。