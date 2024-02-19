渣甸山睦誠道屋地 叫價降至1.9億放售

十大屋苑周末7成交 7屋苑吞蛋

十大屋苑方面，本月10日及11日龍年大年初一及年初二罕有錄零成交後，據中原統計，剛過去兩日，即年初八及年初九，十大屋苑成交回升至7宗。中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，市場料月底公布的《財政預算案》「撤辣」，不少買家趁機偷步入市。

過去兩日十大屋苑成交，來自荔枝角美孚新邨、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊，以沙田第一城成交最多，佔4宗；中原副區域營業經理伍錦基表示，沙田第一城第32座高層B室，實用451方呎3房戶，原業主累減160萬元或約22%後，以560萬元易手、實呎1.24萬元；原業主2003年以120萬元入市，帳面賺440萬元或約3.7倍。

餘下7個零成交屋苑，包括鰂魚涌太古城和康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及東涌映灣園。

美聯統計，過去兩日十大屋苑錄約7宗成交，連續5個周末維持零宗至單位數徘徊。

首都兩房600萬沽 呎售1.16萬

利嘉閣分區董事蔡庭勇表示，將軍澳日出康城首都第6座中層右翼C室，實用517方呎兩房戶，望跨海大橋海景，由準備新婚用家以600萬元購入、實呎1.16萬元；業主2009年以約328.8萬元購入，帳面賺271萬元或82%。