moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

億京橋頭圍原址換地申請獲接納

【明報專訊】港府近年全力推進北部都會區發展，繼古洞北及粉嶺北新發展區後，地政總署本月初公布，就洪水橋/厦村新發展區內指定用地，邀請原址換地申請；署方接受申請不足三周，已錄3宗換地申請，其中一宗已獲接納作原址換地進一步處理，屬發展商億京，早前已獲城規會批准作住宅發展的元朗橋頭圍發展項目，項目涉逾116萬方呎發展樓面，市場估計有關補價涉約30億元。

已獲批建5幢住宅 涉1850伙

洪水橋/厦村新發展區首宗獲接納作進一步處理的換地申請，是億京持有的元朗橋頭圍項目，包括現有4S汽車城（4S City），今年1月底已獲城規會批准其商住發展，獲准興建5幢47層高的摩天住宅大廈，涉單位總數約1850伙，建築物高度160米（主水平基準上），另設一幢7層高非住用建築物，擬作零售設施，總樓面約116萬方呎。

據地政總署早前公布，洪水橋/厦村新發展區作原址換地的申請人，可選擇以標準金額補地價，亦可選用傳統補地價方法。與古洞北及粉嶺北新發展區操作方式相同，假如申請未能於訂明期限前完成處理，政府會開展收地程序。資料顯示，發出及接納換地基本條款建議書最後期限，為明年3月31日，但署方暫未有具體公布該發展區的標準金額水平。

就洪水橋/厦村新發展區原址換地申請事宜，地政總署回應本報指出，署方收到3宗申請，其中一宗申請涉第19B區非工業用地，已獲接納作進一步處理，所涉用地全為申請人擁有，不涉第三方土地；其餘兩宗申請仍在審理，會適時公布該發展區原址換地補地價的標準金額。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，汲取古洞北及粉嶺北新發展區原址換地經驗，料發展商提早申請，免遭政府強制收回土地；而是次換地申請，將於今年4月30日截止，申請時間只有3個月，而接納換地基本修款建議書則在明年首季，意味政府與申請人磋商補地價仍有相當時間。

業界估補地價30億

他稱參考過去洪水橋/厦村內改劃項目，每方呎補價約3000至4000餘元，早前古洞北及粉嶺北新發展區的原址換地申請，每方呎補地價至去年底下調至約2600元，估計洪水橋/厦村新發展區內補地價，較古洞北等地方略低，參考洪水橋近期一手盤呎價，認為每方呎補價約2480元會較合理，推算億京橋頭圍項目涉補價金額約30億元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款