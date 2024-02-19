城軒近土瓜灣站 瞄準家庭客

明報記者 周悅蜓

攝影 賴俊傑

是次介紹的現樓示範單位，包括26樓A室、實用510方呎兩房間隔，設22方呎露台；設計以淺色為主調，流線設計貫穿全屋。

全盤48伙 屬兩房三房設計

單位客廳方正實用，放置飯桌、梳化及茶几後，都不會覺擠逼，加上露台透入天然光線，採光度十足。露台可瀏覽土瓜灣城市景、啓德一帶景色，以及啟德體育園等。可留意是，每個單位都有兩道大門，分別到升降機大堂及後樓梯位置，為單位特色之一。廚房位於客廳另一邊，設16方呎工作平台，主要配套電器包括SCHOLTES氣體煮食爐、微波爐，樂聲雪櫃等。

兩間房間方位與客廳同向，均設大玻璃窗，可觀看啓德、土瓜灣景色；主人房設對流窗戶，造成通風效果。另外，設計師於小朋友房間，增設樓梯儲物空間，方便小用家收納。浴室為「明廁」，配有浴缸。

兩大門通往升降機大堂後樓梯

另一現樓示範單位為26樓B室，3房1套間隔、實用708方呎，設22方呎露台。有別於26樓A室，單位以深灰色為主調，洋溢成熟穩重風格；客飯廳分明，間隔方正。電燈可按住戶喜好，調教適合光度，配合不同場合需要。設計師將單位第3間房改裝為書房，並增設左半透明玻璃門，將靠窗位置，改裝成小小休息空間，住戶忙碌奔波一天後，可坐在這裡一邊喝茶、一邊觀賞風景。

走廊盡頭為主人房，左邊為浴室，右邊為房間。兩間房間與客廳同一方向，主人房三邊牆均設玻璃窗，住戶除可三邊上落牀，更可多角度瞭望土瓜灣市區景。另外，牀邊亦有小木架，方便住戶放置手機插電；主人套廁配浴缸，以及大玻璃鏡櫃。

中高層享土瓜灣啟德開揚景

土瓜灣社區民生配套成熟，項目附近設有商場，以及多家民生小店，亦位處34小學校網及九龍城區中學校網，惟城軒附近有多間車房，買家需要留意。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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