潘蘇通凱旋門銀主盤1128萬沽 返10年前價

上述單位為凱旋門2A座映月閣低層C室，實用面積415方呎，1房間隔，由銀主以1128萬元售出、實呎約2.7萬元，較去年1月叫價1500萬元減價372萬元或25%，並與同座樓層低一層、面積相同C室，於2014年的成交價1120萬元相若。潘蘇通2008年830萬元購入，單位16年來帳面升值298萬元或36%。

此外，部分投資者亦蝕讓沽貨。資料顯示，由觀瀾湖集團董事朱綠珍及相關人士持有的西半山THE BABINGTON 高層B室，3房1套間隔，實用面積648方呎，上月1438萬元售出，實呎22,191元。原業主朱綠珍等人2010年1458萬元一手購入，持貨約14年，現帳面蝕讓約20萬元，若連使費料實蝕約90萬元或6%。

租客「落車」一年後1378萬買帝琴灣

另外，有租客「落車」一年後重新「上車」。美聯助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山帝琴灣凱琴居3座連花園戶，實用面積1274方呎，4房間隔，附425方呎花園，獲區內租客以1378萬元承接，實呎10,816元。

上址買家去年售出同區單位後租樓自住，有見樓市明朗化後，加上新港人入市個案上升，擔心樓價將向上，最終退租後重新入市。上述單位原業主2015年以1230萬元購入，帳面獲利148萬元或12%。