moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

潘蘇通凱旋門銀主盤1128萬沽 返10年前價

【明報專訊】高銀金融前主席潘蘇通陷入破產，其私人持有的物業，陸續被銀主售出，其中九龍站凱旋門一個1房單位，上月以1128萬元售出，重返10年前水平。

上述單位為凱旋門2A座映月閣低層C室，實用面積415方呎，1房間隔，由銀主以1128萬元售出、實呎約2.7萬元，較去年1月叫價1500萬元減價372萬元或25%，並與同座樓層低一層、面積相同C室，於2014年的成交價1120萬元相若。潘蘇通2008年830萬元購入，單位16年來帳面升值298萬元或36%。

此外，部分投資者亦蝕讓沽貨。資料顯示，由觀瀾湖集團董事朱綠珍及相關人士持有的西半山THE BABINGTON 高層B室，3房1套間隔，實用面積648方呎，上月1438萬元售出，實呎22,191元。原業主朱綠珍等人2010年1458萬元一手購入，持貨約14年，現帳面蝕讓約20萬元，若連使費料實蝕約90萬元或6%。

租客「落車」一年後1378萬買帝琴灣

另外，有租客「落車」一年後重新「上車」。美聯助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山帝琴灣凱琴居3座連花園戶，實用面積1274方呎，4房間隔，附425方呎花園，獲區內租客以1378萬元承接，實呎10,816元。

上址買家去年售出同區單位後租樓自住，有見樓市明朗化後，加上新港人入市個案上升，擔心樓價將向上，最終退租後重新入市。上述單位原業主2015年以1230萬元購入，帳面獲利148萬元或12%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款