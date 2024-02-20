施羅德基金放售NATE全幢 市值5.5億

第一太平戴維斯投資部董事總經理袁志光指出，上述物業地下至4樓為零售基座，而5樓至12樓則為共居式住宅，總建築面積約3.2萬方呎放售，物業以現狀連租約出售，零售基座佔5層樓面，每層建築面積約1900至2500方呎，6個舖位已全數租出予餐飲行業，共居式住宅標準樓層建築面積約2600方呎，共提供71間套房及其所需配套。

他又指出，物業現時市場價約5.5億元，呎價約1.72萬元，比疫情前價格有相當高折讓，而物業現時零售及住宅部分出租率分別高達100%及90%，能為買家提供即時穩定的租金收入。

僑福家族放售一號廣場兩層

此外，世邦魏理仕指出，中環擺花街一號廣場17樓及18樓全層，每層建築面積約4000方呎，共約8010方呎，並以現狀出售，包括部分連租約及部分交吉。

據悉，物業現時市值約1.6億元，呎價約2萬元。上述物業由大潭陽明山莊發展商僑福集團黃氏家族2012年以約9130萬元購入，現市值較12年前高6870萬元或75%。

另盛滙商舖基金創辦人李根興指出，該基金最新以6300萬元購入尖沙嘴金馬倫道17號地下A至B號舖，面積約1950方呎，呎價約3.23萬元，物業現由肥仔麵家及Sooshi壽司租用，月租共26.2萬元，租金回報約5厘。

盛滙基金6300萬購金馬倫道舖

上址原業主為小巴大王馬亞木或相關人士，2004年9月5370萬元買入，持貨約20年，帳面獲利930萬元或約17%。