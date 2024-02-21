英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租

【明報專訊】租金市場持續強勁，再有發展商將旗下新盤轉售為租，其中英皇國際（0163）原計劃出售的中環奧卑利街28號，新近亦轉售為租。英皇國際副主席楊政龍表示，項目命名為The Unit Soho，鄰近大館及蘇豪區，共69伙，主打1房及2房，是集團全新租賃項目，計劃4月招租。他提到，旗下西半山摩羅廟街半山捌號早前錄得租務個案，呎租逾70元，租金不俗，料The Unit Soho招租時，租金亦理想。