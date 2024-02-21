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英皇The Unit Soho 轉售為租 擬4月招租

【明報專訊】租金市場持續強勁，再有發展商將旗下新盤轉售為租，其中英皇國際（0163）原計劃出售的中環奧卑利街28號，新近亦轉售為租。英皇國際副主席楊政龍表示，項目命名為The Unit Soho，鄰近大館及蘇豪區，共69伙，主打1房及2房，是集團全新租賃項目，計劃4月招租。他提到，旗下西半山摩羅廟街半山捌號早前錄得租務個案，呎租逾70元，租金不俗，料The Unit Soho招租時，租金亦理想。

住宅銷售方面，英皇下半年推售兩個全新盤，分別為跑馬地宏德街1號及西半山般咸道28號，兩盤共涉約200伙。展望樓市，楊政龍指出，近日市場利好消息不斷，如今年內減息、專才計劃等，期望政府在財政預算案中可全面撤辣，再為樓市帶來利好消息，預計全年樓市將穩步上升。

尚瓏下半年或推售部分連約單位

另百利保（0617）及富豪酒店（0078）轉售為租的西營盤尚瓏，亦有全新部署。富豪物業代理董事衞振聲指出，集團今年主力推出貨尾項目，計劃重啟尚瓏銷售部署。尚瓏去年已推出30伙招租，現已租出逾九成，將再推出新一批30伙招租，並計劃下半年將部分單位或連約推售。衛氏亦稱，現時尚瓏單位平均實用呎租約90元，部分高見100元，料日後買家可獲租金回報或高達4厘，而部分從未租出的單位亦有機會交吉出售。富豪旗下沙田九肚富豪·山峯亦將繼續推售貨尾單位，項目已套現43億元，成交均呎約2.7萬元，貨尾單位料總值約42億元，並以分層戶為主。

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