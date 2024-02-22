黃竹坑站Blue Coast最快下月推 兩期共涉1200伙 長實趙國雄：項目每呎成本2.8萬

明報記者 江俊洋、林尚民

長實去年8月首批以折實均呎約1.5萬元推出油塘親海駅II，見市區7年新低，當時被市場形容為「深水炸彈」。昨天被問到黃竹坑港島南岸Blue Coast會否再現「深水炸彈價」，趙國雄稱，項目每方呎成本價約2.8萬元，對會否蝕本價推盤未有正面回應。趙又稱，會視乎市况盡快推出單位，強調集團不會囤積居奇。

晉環首宗二手實呎低見2.1萬

事實上，港島南岸首兩期，包括晉環及揚海2021年推出時均大賣，但隨着項目入伙，近月連錄多宗撻大訂，重售價普遍較2021年低約兩成（見表1）。如「大劉」前女友呂麗君（現名呂姵霖）2021年以逾1.4億元所購的晉環1B座4伙高層戶，已全數撻訂，當中1B座42樓A室，實用919方呎3房1套單位，2021年成交價3536.4萬元，撻訂後上月以3000萬元重售，較當年跌價約15%，最新實呎32,644元。揚海1A座22樓C室，實用524方呎兩房戶，2021年曾以1890.93萬元售出，撻訂後上月1508.24萬元重售，跌價逾兩成，最新實呎28,783元。

值得一提，晉環在農曆年前錄得首宗二手成交，一個實用474方呎的1B座高層C室兩房戶，以1010萬元售出，實呎21,308元，原業主2021年5月約1604萬元購入，帳面蝕讓約593萬元或37%，連使費料實蝕約700萬元或約43%。

啟德跑道區安達臣道兩盤擬今年推

Blue Coast由兩期組成，其中3B期由兩座物業組成，主打兩房至4房間隔，涉642伙，預計2025年12月底落成，樓花期約22個月。翻查資料，第3C期涉558伙，預計2026年2月落成，樓花期約24個月，即兩期合共約1200伙，為港島南岸規模最大的期數。

另外，趙國雄稱，今年除Blue Coast外，亦擬推出啟德跑道區第4E區2號項目，涉約千伙，以及觀塘安達臣道港人首置盤項目等（見表2）。展望新《財政預算案》，他表示，若港府「撤辣」，對香港有正面影響，絕大部分港人都會很開心，亦對本港樓市有信心，相信政府會作出最好決定。