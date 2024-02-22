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會德豐康城12期快命名 去年8月已批預售

【明報專訊】除了長實（1113）與港鐵（0066）合作的黃竹坑港島南岸3期住宅項目，早於去年12月已獲批預售，昨日終正式命名為Blue Coast外，會德豐地產昨亦表示，旗下涉1335伙、去年8月已獲批預售的將軍澳日出康城12期的第A、B期，短期內將公布命名，連同同系涉88伙的灣仔春園街單幢新盤，均擬上半年登場。

另外，恒地（0012）旗下提供714伙的長沙灣巴域街第1期，屬舊契項目、樓花期長約17個月，最快今日公布命名，料短期向傳媒開放示範單位，擬下月開售。

梁志堅：期望預算案「撤辣」

會德豐地產主席梁志堅表示，期望下周公布的新《財政預算案》「撤辣」，加上下半年有機會減息，以及市場仍具剛性需求，料下半年樓市會好轉。

梁續稱，集團去年共售約1030伙，總銷售額逾161億元，按年增加約67%，集團會繼續採貨如輪轉銷售策略。

會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，集團持有的土地儲備涉逾660萬方呎，足夠未來5年發展。至於今年擬推出的5個新盤，共涉約2200伙，其中即將公布命名、樓花期長約20個月的日出康城第12A、B期涉1335伙，而灣仔春園街項目涉88伙，兩盤擬上半年登場，同樣主打1房和兩房戶。

下半年登場新盤，則包括黃竹坑港島南岸6期，第1期涉460餘伙，啟德跑道區承豐道19號第1期涉360餘伙，以及山頂種植道1號5幢洋房。

恒地巴域街項目短期開放示範單位

另外，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，巴域街項目分兩期發展共約1000伙，其中第1期涉714伙，戶型涵蓋開放式至3房，主打1房和兩房戶，佔第1期單位總數約八成，1房實用約260方呎，兩房實用約350方呎，3房約430方呎。至於巴域街項目提供的住客會所，面積約1.9萬方呎，樓高兩層，主要設施包括室內籃球場、室內羽毛球場等；另設2.8萬方呎商用樓面，以半步行街形式設計，將引入文青商戶。

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