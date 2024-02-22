moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「YOHO MIX 元點」料次季落成

【明報專訊】元朗大地主新地（0016），旗下YOHO Hub商場部分，已正式命名為「YOHO MIX 元點」，並會於今年次季落成。新地代理租務部副總經理（租務）黃佩玲表示，連同由交通廣場翻新而成的「YOHO PLUS 加點」，以及原有的YOHO MALL I（形點I）和YOHO MALL II（形點 II），合組成總零售面積達120萬方呎的大型零售版圖，提供逾410個商戶。

楊建文2386萬購觀塘物業

另觀塘寧晉中心兩個中層C室，面積同為1283方呎的單位，本月初以1193.19萬元易手，兩伙合共2386.38萬元，呎價9300元，登記買家為富泰實業發展有限公司，公司董事為伯恩光學創辦人楊建文等。原業主2010年5月分別以587萬及501.6萬元購入兩個單位，共1088.6萬元，現轉售帳面獲利1297.78萬元，物業近14年升值約1.19倍。

美聯商業高級營業董事蕭惠碧表示，上環干諾道中168至200號招商局大廈中層12至16室，面積約6223方呎，業主意向價約1.15億元放售，呎價1.85萬元。

招商局大廈單位1.15億放售

據悉，上述物業由沿海家園（1124）持有，2010年1月以逾6751.9萬元購入作集團總部，若成功以意向價出售，帳面可獲利4748萬元或70%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款