仲量聯行：減辣3個月內BSD增16宗 料樓價續跌

仲量聯行指出，無疑BSD和DSD減半後，非本地買家和投資者購買量有所上升，惟涉及BSD成交的增幅並不大，連同一手市場積壓的供應量及現時按息仍然高企，預計將繼續削弱投資者和用家的置業需求，樓價跌勢將持續。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李遠峰稱，減辣後整體樓價指數去年11月及12月持續下跌，兩月已累積共跌3.3%，預計今年上半年市場情緒仍難以顯著回暖，尤其是股市表現疲弱下，加上地緣政治不確定，內地經濟前景不明，港府應考慮在住宅市場上完全撤辣。

另綜合市場資訊，本月至昨日主要新盤暫錄約7宗撻訂或取消交易，新近一宗來自路勁（1098）旗下已屆現樓的元朗錦田山水盈，成交紀錄冊顯示，原於2021年8月以3785.4萬元、實呎1.72萬元售出的7號洋房，實用2205方呎連760方呎花園、231方呎天台，交易再沒進展，買家料已撻大訂，料遭沒收15%訂金涉約568萬元。