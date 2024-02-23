代理行不足兩月大減253間 逾6年新低

地監局主席蕭澤宇表示，截至2月16日，持牌代理共有39,051人，較1月底減少258人，並較去年底少了524人，最新數字為2018年4月以來近6年新低。

至於反映店舖數字的營業詳情說明書數目，截至本月16日則有6795間，較上月底減少了10間，而比對去年底則減少253間，為逾6年新低。

地監局：因兩大代理行削規模

行政總裁韓婉萍補充，代理店舖數字在1個多月內減少200多間，主要來自兩大代理行期內縮減規模所致，而由於每年初均為續約高峰期，相信往後有關數字跌幅將收窄。至於公司牌照方面，截至本月16日有3974間，比1月底增加1間，而相對去年底則增加3間。

事實上，中原及美聯兩大代理行，去年至今均縮減規模。中原地產住宅部董事總經理陳永傑表示，過去一年，中原地產香港分行減少90間，員工流失600人；不過，由於近月公司營運已達到收支平衡，故優化分行及員工工程已暫告一段落，集團將密切留意市場走勢，不時檢討營運方針。

另美聯集團（1200）主席黃建業早前亦指出，集團去年至今已有約140間分行關閉，流失約1700名員工，集團今年會採取「保本」及「保命」策略，但如有舖租低水的機會，仍會繼續開舖。

此外，早前有代理擬劃一佣金遭競委會入稟控告，蕭澤宇稱，地監局期望今年中推出新指引，解釋甚麼行為是違反競爭法，避免代理做出「踩界」行為，但肯定不可能是制定劃一百分比。

該局又表示，今年上半年將向地產代理發出指引，包括持牌代理銷售境外樓盤展示標示，令消費者可以分辨哪些境外盤代理受規管，注意到有關風險。