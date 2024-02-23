moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

新馬仔長子沽碧瑤灣3房 涉1600萬 45年升48倍

【明報專訊】近月市場有不少名人低價沽貨，其中已故「慈善伶王」新馬仔與第三任妻子賽珍珠所生的長子鄧兆楷，本月初以1600萬元連車位售出薄扶林碧瑤灣一個3房單位，成交價雖然低於6年前同類單位售價水平，但由於早於約45年前買入，故帳面仍勁賺逾1567萬元或48倍。

上述單位為碧瑤灣25座中層D室，實用976方呎，3房1套間隔，實呎16,393元。參考同座一個低3層同面積D室，2018年曾以1700萬元連車位售出，換言之，今次鄧兆楷售出單位成交價，較6年前仍要低。不過，鄧氏家族早在1979年以32.6萬元購入，及後進行內部轉讓，故該家族持貨45年，帳面仍大升1567.4萬元或48倍。

內地專才450萬購聚康山莊兩房戶

另市場再錄內地專才入市個案。中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門聚康山莊1座中層D室，實用428方呎，兩房間隔，以450萬元沽出，實呎10,514元，做價重返8年前水平。買家為內地專才，受惠「先免後徵」慳121.5萬元辣稅，原業主2020年582萬元買入，帳面蝕132萬元或23%，連使費料實蝕155萬元或27%，料為屋苑最少3年來最大宗蝕幅成交。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角楓林花園3期高層A室，實用364方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實呎13,736元，為屋苑約9年來二手新低。原業主1991年約115萬元一手購入，帳面升385萬元或3.3倍。

傲瀧三複式戶10萬租出

租務市場方面，美聯高級分區營業經理任征表示，西貢清水灣傲瀧D座一個三複式戶，實用2619方呎，4房套間隔，獲外區客以10萬元承租，實用呎租逾38元。業主2020年3月約6760.4萬元一手購入，租金回報約1.8厘。中原高級資深分區營業董事張仲偉指出，九龍塘珏堡中層F室，實用1329方呎，4房雙套房間隔，以4.5萬元租出，實用呎租34元。業主2012年10月2840萬元一手購入，租金回報約1.9厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款