新馬仔長子沽碧瑤灣3房 涉1600萬 45年升48倍

上述單位為碧瑤灣25座中層D室，實用976方呎，3房1套間隔，實呎16,393元。參考同座一個低3層同面積D室，2018年曾以1700萬元連車位售出，換言之，今次鄧兆楷售出單位成交價，較6年前仍要低。不過，鄧氏家族早在1979年以32.6萬元購入，及後進行內部轉讓，故該家族持貨45年，帳面仍大升1567.4萬元或48倍。

內地專才450萬購聚康山莊兩房戶

另市場再錄內地專才入市個案。中原高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門聚康山莊1座中層D室，實用428方呎，兩房間隔，以450萬元沽出，實呎10,514元，做價重返8年前水平。買家為內地專才，受惠「先免後徵」慳121.5萬元辣稅，原業主2020年582萬元買入，帳面蝕132萬元或23%，連使費料實蝕155萬元或27%，料為屋苑最少3年來最大宗蝕幅成交。世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角楓林花園3期高層A室，實用364方呎，兩房間隔，以500萬元易手，實呎13,736元，為屋苑約9年來二手新低。原業主1991年約115萬元一手購入，帳面升385萬元或3.3倍。

傲瀧三複式戶10萬租出

租務市場方面，美聯高級分區營業經理任征表示，西貢清水灣傲瀧D座一個三複式戶，實用2619方呎，4房套間隔，獲外區客以10萬元承租，實用呎租逾38元。業主2020年3月約6760.4萬元一手購入，租金回報約1.8厘。中原高級資深分區營業董事張仲偉指出，九龍塘珏堡中層F室，實用1329方呎，4房雙套房間隔，以4.5萬元租出，實用呎租34元。業主2012年10月2840萬元一手購入，租金回報約1.9厘。