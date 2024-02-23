太古城車位劈價後 一周沽270個

代理：長線投資客佔七成

太古地產早前表示，自2021年開始推售太古城車位，其間曾推出不同指定優惠，亦會審視不同因素，包括車位具體位置、整體市况等。近期出售太古城車位，與該公司出售非核心資產的發展策略相符，所得資金將重新投資於集團的核心業務。

美聯旺舖營業董事危挺進表示，獲委託獨家代理九龍城太子道392至394號地舖放售，商舖面積約1800方呎，業主意向售價約7200萬元，折合呎價約4萬元。上述商舖現由大型連鎖超市惠康租用，租期至明年6月中。

此外，中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，獲獨家代理九龍灣企業廣場一期2座9樓06室，面積約4068方呎，意向價約2766萬元，平均呎價約6800元，將以交吉連裝修形式放售，單位同時亦放租，意向呎租約13元，意向月租約5.2萬元。

上述單位業主1992年以1080萬元購入，若以意向價出售，帳面可獲利1686萬元或1.56倍。若以月租5.2萬元租出，業主則可享租金回報約5.8厘。