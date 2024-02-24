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星凱‧堤岸加推136伙 變相劈價三成

【明報專訊】再有新盤突擊劈價，中洲置業旗下已屆現樓、尚餘約405伙待售的火炭星凱‧堤岸，加推全新7號價單涉136伙，新推多項優惠，令最高折扣增至33%到35%，較本月初對上一張價單最高3%折扣，變相減價約三成，屬近期劈價最狠的新盤。中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，是次變相減價三成，是希望於《財政預算案》出台前，搶佔市場焦點，料下周上載銷售安排。

星凱‧堤岸最新提供折扣，包括90天二按付款折扣7%、龍年限時折扣10%、優才折扣6.75%、落實不使用二按折扣2%，以及2.25%至4.25%稅項津貼折扣（視乎不同樓價而定），即買家可獲28%至30%基本折扣。值得留意，首50名購入單位買家，再獲5%額外折扣。換言之，首50名買家的最高總折扣率為33%至35%，如以今批單位價單定價716.9萬至3082.3萬元計，折實價474.9萬至2003.4萬元，折實呎價1.44萬至2.15萬元。

中洲續指出，7號價單中的第2座40樓F室，實用面積774方呎3房戶，價單定價2260.6萬元，扣除35%折扣後，折實價1469.39萬元（折實實呎1.89萬元），而早前售出的2座33樓F室，成交價1936.9萬元（實呎2.5萬元），即高層較低層平24%。

本月一手成交暫錄155宗

本月整體一手成交暫錄約155宗，其中新地（0016）馬鞍山雲海別墅，新售出Plumeria Avenue 2號屋，實用面積2837方呎，3房間隔連花園，成交價6606萬元、實呎2.32萬元。嘉華（0173）啟德嘉峯匯，新售出第1B座40樓及41樓B室，連雙車位成交價5428萬元，實用面積1588方呎4房間隔另連平台和天台，實呎3.41萬元。

公司客付近億元辣稅入市緹外

另嘉里（0683）九龍半山龍駒道豪宅緹外，早前以6.36億元、實呎7.48萬元售出的第2座7樓頂層實用面積8495方呎、5房5套連天台特色戶，成交價創九龍一手分層戶新高。買家以海外公司名義入市，涉15%辣稅約9540萬元。

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