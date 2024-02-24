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君臨逾億沽 實呎破6萬創二手新高

【明報專訊】雖然有新盤低價開售，但市場卻接連錄得多宗大額二手豪宅成交。資料顯示，九龍站上蓋君臨天下1座極高層A室，實用面積1713方呎，4房雙套房間隔，本月初連同兩個車位，以1.06億元易手，實呎61,880元，成交價及呎價均創二手新高。原業主2011年6月9200萬元購入，以1.06億元易手，持貨逾12年，帳面獲利1400萬元或15%。

曉廬4房9880萬沽 15年帳升五成

翻查資料，上述單位毗鄰B室，實用面積1667方呎，同樣4房雙套房間隔，連同兩個車位，去年9月以9580萬元易手，實呎57,469元，呎價5個月內升約7.7%。

東半山司徒拔道曉廬罕有錄成交，資料顯示，單位為高層A室，實用面積2739方呎，4房雙套房間隔，本月初以9880萬元易手，實呎36,072元。登記買家名字為普通話拼音，惟所需繳付的稅款為樓價4.25%，即419.9萬元，意味買家屬持有香港永久居民的身分證。原業主2009年5月6480萬元購入，持貨近15年，帳面獲利3400萬元或52%。

威利閣低層連兩車位7780萬易手

市場消息指出，同區司徒拔道威利閣低層B室，最新連同兩個車位以7780萬元易手，以單位實用面積2344方呎計，實呎33,191元。原業主1991年11月以750萬元購入，持貨32年多，帳面大賺7030萬元，物業期內升值9.4倍。

美孚凹海4房售1400萬 5個月來首成交

荔枝角老牌屋苑美孚新邨新近錄得罕有優質戶成交。香港置業高級首席聯席董事吳志輝表示，美孚新邨8期百老匯街104號中低層A室，屬凹海單位，實用面積1327方呎，4房1套間隔，望開揚公園景，附雅緻裝修，以1400萬元易手，實呎10,550元，為屋苑凹海單位近5個月來首宗成交。

翻查資料，單位登記買家為TSUI TACK KONG，與建築工程師崔德剛名字相同，料為同一人。原業主2007年10月793萬元買入，持貨快將17年，帳面獲利607萬元或76%。

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