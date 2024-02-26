「減辣」4個月 嘉湖估價瀉近兩成 預算案前 十大屋苑估價跌勢稍放緩

明報記者 歐陽慧恩

據本報統計資料顯示，自去年《施政報告》公布「減辣」以來，共40個個案全數估價均報跌，跌幅由4%至19%不等，當中17個或逾四成的跌幅超過一成。至於跌幅最大單位為嘉湖山莊賞湖居2座中層F室，實用449方呎，兩房間隔，去年11月即《施政報告》後，兩大銀行估價均跌穿400萬元大關，其後跌勢持續，中銀最新估價為362萬元，實呎8062元，為該單位自2016年9月以來的估值新低，中銀當時估值為350萬元，意味單位估價已逐漸重返7年半前水平。

康怡黃埔第一城估價跌逾一成

不過值得留意，去年第四季銀行估價跌勢最急，當時單位估值由去年10月的449萬元，跌至11月的392萬元，跌幅近13%，及後跌勢已見放緩，由上月至本月期間，多個單位的估價已漸見回穩或跌幅大幅收窄。

另外，多個個案去年10月「減辣」後則錄得約13%跌幅，如鰂魚涌康怡花園A座高層8室，實用710方呎，匯豐估價由1195萬元跌至1036萬元，實呎14,592元；紅磡黃埔花園7期2座高層B室，實用962方呎，估價則由1616萬跌至1403萬元，實呎14,584元。另一新界大型上車屋苑的沙田第一城，其中位於6座高層B室，實用819方呎，中銀估價則由1065萬跌至923萬元，實呎11,270元；沙田第一城10座中層H室，實用327方呎，估價亦由492萬跌至426萬元，即實呎13,028元。

映灣園租賃暢旺 估值跌4%較小

值得一提，兩家銀行對沙田第一城部分單位估價，踏入本月已未見再有明顯下調，與同為新界大型上車屋苑嘉湖山莊相若。至於通關後租務市場活躍的東涌映灣園，單位估價跌幅則最小，如映灣園3座中層F室，實用471方呎，中銀估值由605萬跌至581萬元，跌幅近4%，實呎12,335元。

業界指銀行按揭取態較過往審慎

中原按揭董事總經理王美鳳稱「減辣」後銀行估價跌勢雖然持續，但整體跌幅似有放緩。不過她同時認為，銀行對按揭業務的態度較往年審慎，「過往銀行於每年初會較積極爭取按揭生意，但今年卻未見有新優惠推出，只維持舊有優惠，反映觀望情緒較高」。