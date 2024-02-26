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延長按揭擔保期後 二手居屋估價續跌

【明報專訊】去年《施政報告》公布「減辣」措施的同時，亦延長居屋二手市場按揭擔保期，由最長30年增至50年，惟措施宣布後，居屋屋苑估價仍錄明顯跌幅。據兩大銀行對十大居屋屋苑（已補價計）合共40個估價個案的資料顯示，有35個或近九成個案估價錄得跌幅，其餘5個單位亦僅屬零變化，並無單位在此期間錄得估價升幅，其中更有20個或半數估價個案跌幅超過一成。

兆康苑兩房估價4個月跌近兩成

其中估價跌幅最大為屯門兆康苑，位於D座高層7室，實用455方呎兩房戶，匯豐估值由《施政報告》前的435萬元，減至最新351萬元，跌19.3%；同屋苑M座低層3室，實用548方呎3房戶，估價由436萬元跌至352萬元，跌19.3%。至於同單位的中銀估價跌幅亦相若，同期跌幅分別為18.8%及18.6%。另外，將軍澳廣明苑F座中層14室，實用429方呎，兩房間隔，中銀估價由《施政報告》前的478萬元減至405萬元，跌幅15.3%；同屋苑D座中層11室，實用601方呎，3房間隔，中銀估價由658萬元減至558萬元，跌15.2%。至於5個期間未見跌幅的個案，均屬匯豐估價，當中大圍富嘉花園及馬鞍山錦豐苑的全數追蹤單位均維持去年10月的估價水平。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明稱，過去數月整體樓市下滑，居屋市場與私樓密不可分，因私樓樓價下跌，部分更與居屋價進一步拉近，有能力的買家寧願選擇轉售規限較少的私樓，故居屋二手價於過去數個月同樣下跌。他又指出，現時市場觀望氣氛濃厚，即使一手居屋交投同樣慢熱，他相信，本周政府公布新一份《財政預算案》，無論是好是壞均塵埃落定，相信屆時成交量會有所增加；由於市場預期下半年才開始減息，料樓價走勢稍後才較有明確方向。

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