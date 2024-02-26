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十大屋苑周末6成交 六屋苑捧蛋

【明報專訊】新一份《財政預算案》公布前，二手交投冷清。據中原地產統計，十大屋苑剛過去周末兩日僅錄6宗成交，按周回落14.3%或1宗，當中有6個屋苑捧蛋，包括港島三大屋苑──鰂魚涌太古城、康怡花園及鴨脷洲海怡半島，另將軍澳新都城、沙田第一城、東涌映灣園同樣未錄買賣。

至於荔枝角美孚新邨及紅磡黃埔花園各錄兩宗成交，藍田麗港城及天水圍嘉湖山莊則各錄1宗。中原地產分區營業經理馮健平表示，美孚新邨周末連錄兩宗成交，其中一宗為5期蘭秀道22號高層C室，實用508方呎，兩房間隔，以515萬元易手，實呎10,138元。原業主1990年4月以87.5萬元購入，持貨近34年，帳面獲利427.5萬元或逾4.8倍。

OMA by the Sea開放式實蝕三成

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新一份《財政預算案》將於周三發布，全城靜候多時，憧憬會有樓市「減辣」措施，為充斥負面情緒的樓市帶來轉捩點，令買家近日入市態度舉棋不定。

另美聯分行統計，過去兩日十大屋苑同錄約6宗成交，按周少1宗或14.3%，連續6周末錄單位數。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，近期樓市傾向觀望，各區二手普遍暫時陷入拉鋸局面，令剛過去的周末交投持續低位靠穩，但各大發展商正部署加快推盤，相信一手熱浪將至，有助令後市轉趨明朗。

不過，市場仍錄多宗二手蝕讓，晉誠地產分行經理鄧錦雄表示，屯門青山公路OMA by the Sea 1座中層C6室，實用338方呎，原則開放式間隔，最新以315萬元易手，實呎9319元。原業主2020年約445萬元一手購入，持貨約3年半，帳面蝕約130萬元離場，若連使費計料實蝕近150萬元或約33%。世紀21奇豐物業助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層D室，實用466方呎，兩房間隔，以699萬元易手，實呎15,000元。原業主2021年6月850萬元購入，持貨不足3年，帳面蝕151萬元，若連使費料實蝕約200萬元或23%。

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