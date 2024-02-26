Belgravia Place兩日收逾560票 超額2.8倍

此外，綜合市場消息，過去兩日市場上共錄約23宗一手成交，其中變相減價兩成推售的內房遠洋（3377）旺角千望，昨日連沽4伙，為剛過去周末兩日售出最多單位的一手盤。正當新地（0016）啟德跑道區天璽．海推售前，同區中海外（0688）維港1號連錄成交，昨售出兩伙，其中2B座7樓G室，實用面積536方呎，兩房間隔，以1041.3萬元售出，實呎19,427元；2B座5樓G室，同為實用536方呎的兩房戶，成交價1035萬元，實呎19,310元，兩伙共套現2076.3萬元。

本月錄約180宗一手成交

值得一提，本月多日為農曆新年長假，加上市場期望政府即將公布的《財政預算案》有望為樓市「減辣」，本月發展商推盤步伐緩慢，買家入市亦抱觀望，令本月迄今市場只錄約180宗一手成交，市場料全月僅約200餘宗，有機會較上月全月約444宗少逾一半，並為2022年11月錄得約220多宗後新低。

星凱‧堤岸最快預算案前再加推

另方面，中洲置業旗下現樓項目、火炭星凱‧堤岸早前變相減價約三成，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目昨日單日錄得150組睇樓客，打破開放現樓以來的單日睇樓量。楊補充，集團將視乎市場反應，最快周三《財政預算案》公布前，再加推新一批單位應市。

星凱‧堤岸上周五公布7號價單，涉及136個單位，大部分為極高層單位，提供最高35%折扣優惠，折實價由474.9萬至2003.4萬元不等，折實實呎14,497至21,535元。