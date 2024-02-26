moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Belgravia Place兩日收逾560票 超額2.8倍

【明報專訊】恒地（0012）上周五公布旗下長沙灣巴域街1期Belgravia Place首批148伙價單，搶閘於《財政預算案》公布前開價。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目過去兩日共錄逾1萬人次參觀，至昨晚8時，樓盤兩日共收逾560票，若以首張價單148伙計，暫超額認購約2.8倍。發展商早前公布之價單，首批單位折實均呎15,902元，實用199方呎開放式戶折實約317萬元入場。

此外，綜合市場消息，過去兩日市場上共錄約23宗一手成交，其中變相減價兩成推售的內房遠洋（3377）旺角千望，昨日連沽4伙，為剛過去周末兩日售出最多單位的一手盤。正當新地（0016）啟德跑道區天璽．海推售前，同區中海外（0688）維港1號連錄成交，昨售出兩伙，其中2B座7樓G室，實用面積536方呎，兩房間隔，以1041.3萬元售出，實呎19,427元；2B座5樓G室，同為實用536方呎的兩房戶，成交價1035萬元，實呎19,310元，兩伙共套現2076.3萬元。

本月錄約180宗一手成交

值得一提，本月多日為農曆新年長假，加上市場期望政府即將公布的《財政預算案》有望為樓市「減辣」，本月發展商推盤步伐緩慢，買家入市亦抱觀望，令本月迄今市場只錄約180宗一手成交，市場料全月僅約200餘宗，有機會較上月全月約444宗少逾一半，並為2022年11月錄得約220多宗後新低。

星凱‧堤岸最快預算案前再加推

另方面，中洲置業旗下現樓項目、火炭星凱‧堤岸早前變相減價約三成，中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，項目昨日單日錄得150組睇樓客，打破開放現樓以來的單日睇樓量。楊補充，集團將視乎市場反應，最快周三《財政預算案》公布前，再加推新一批單位應市。

星凱‧堤岸上周五公布7號價單，涉及136個單位，大部分為極高層單位，提供最高35%折扣優惠，折實價由474.9萬至2003.4萬元不等，折實實呎14,497至21,535元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款