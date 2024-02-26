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內地專才租啟德1號 兩房租2.5萬 高市價5%

【明報專訊】農曆新年過後，內地專才重投租務市場，其中向來獲內地客青睞的啟德區，一個位於啟德1號的兩房單位，便獲內地專才以月租2.5萬元租住，較市價高約5%，實用呎租近45元。

美聯分行首席高級營業經理蕭永鏗表示，啟德1號第3座中低層K室，實用561方呎，兩房間隔，業主以2.58萬元放租單位，放盤約兩周獲內地專才洽詢。租客為透過「高才通」計劃來港人士，單位提供全屋家俬，故睇樓僅1次即決定承租，略為議價至月租2.5萬元承租，實用呎租約44.6元，高於市價約5%。業主2017年2月以約958.7萬元購入，租金回報約3.1厘。

利奧坊‧曉岸1房租1.6萬 回報4厘

另多個市區半新盤錄租務成交，中原地產首席分區營業經理黃家全表示，大角嘴利奧坊．曉岸1座高層H室，實用252方呎，1房間隔，以1.6萬元租出，實用呎租高達63元。業主2016年7月476萬元一手購入，持貨逾7年半，租金回報約4厘，是區內同類單位回報較高的租賃成交。

至於深水埗單幢盤佳悅再錄租賃成交，美聯物業營業經理李健暐指出，佳悅低層D室，1房間隔，實用283方呎，業主以1.5萬元放租單位，放盤兩周獲外區客以月租1.38萬承租，實用呎租約48.8元，低於市價約8%。業主2022年12月以約540.9萬元一手購入，租金回報約3.1厘。

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