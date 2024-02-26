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Elize PARK鄰近兩港鐵站享地利

【明報專訊】市區全新盤向來有捧場客，旺角繼2021年中登場的ONE SOHO，相隔逾兩年半後，再有全新住宅供應。新晉發展商樂風，旗下在本港首個住宅項目Elize PARK，主打1房、兩房戶型，中高層外望開揚市區景。項目最大賣點，是鄰近港鐵太子站和旺角東站，分別只需數分鐘步程即可抵達，坐擁地利之便。

明報記者 江俊洋

攝影 馮凱鍵

Elize PARK位處旺角洗衣街，關鍵日期為2024年6月，樓花期只約4個月，住宅樓層為5至25樓（不設13、14及24樓），提供52個單位。項目提供的標準單位，實用面積介乎243至341方呎，亦有小量特色單位，包括連平台及連天台單位；除23及25樓，其餘住宅樓層設有3伙。

全盤52伙 標準1房243呎起

今次介紹的兩個示範單位，其中以18樓B室為藍本的連裝修無改動間隔單位，實用面積243方呎，1房間隔，室內裝修以簡約木系風格為主調，選用大量淺木色及米白色，再配襯淺灰色，營造低調自然感。露台擺放休閒椅及小茶几，讓戶主可享受戶外景色。

單位原則並沒有間隔牆分隔大廳及睡房，可增加戶主佈置單位的靈活性，設計師在示範單位內，利用電視櫃分隔廳區及寢區，同時可以作為特色牆功能，電視架能夠360度旋轉，不論身處屋內任何角落，都可觀看電視。

步入睡房，面積約56方呎，房內的地台稍為升高，可提供額外儲物空間，另提供雙人牀，一旁設梳妝枱，睡房凹位訂做高身趟門衣櫃。

可善用高樓底 訂做高架牀

另一個示範單位以18樓A室為藍本搭建，屬「清水房」，實用面積341方呎兩房間隔，為Elize PARK標準單位中面積最大戶型。甫進入室內，為面積約90方呎長形大廳，擺放家具後，客飯廳間隔分明；兩個房間面積分別約40方呎及60方呎，細房備有對流窗，建議可善用3.3米樓層高度的優勢，訂做高架牀等家俬，令內籠更好用。

露台擺放休閒椅 觀開揚市景

浴室設有窗通風，以排走濕氣，淋浴間佔約一半空間。位於大門旁的開放式廚房，自成一隅的設計，營造出梗廚感覺，惟物業不供應煤氣，戶主需使用電磁爐煮食。

Elize PARK所有單位均設露台，主要望伊利沙伯中學，中高層景觀開揚，惟對出的洗衣街，平日有不少車輛經過，低層單位或受街道聲浪影響。不過，所有單位均裝設雙層中空玻璃，可阻隔部分聲浪，減低對單位影響。

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