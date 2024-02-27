將軍澳二手周末逾30成交 一年最旺 預算案前買家偷步入市 SEA TO SKY蝕24%沽

明報記者 周悅蜓

不過，區內日出康城半新盤SEA TO SKY再錄二手蝕讓成交。中原分區營業經理何文俊表示，屋苑3座低層A室，實用面積1057方呎，4房雙套間隔，以1450萬元易手，實呎13,718元。原業主於2021年1793.4萬元一手買入，帳面蝕343.4萬元或19%，連使費料實蝕約430萬元或24%。

另將軍澳調景嶺站維景灣畔亦錄長情業主沽貨個案，中原分行經理李俊龍表示，維景灣畔16座中層G室，實用面積799方呎，3房1套連工人套房，以1088萬元易手，實呎13,617元。原業主2002年9月以402.7萬元一手購入，帳面獲利685.3萬元或1.7倍。

元朗本月成交量勢破上月56宗

元朗區二手成交量亦有回升之勢，中原副區域營業經理王勤學表示，過去周末元朗區錄得9宗二手成交，按周升50%，而本月雖然有多日農曆新年長假，但全區暫仍錄約50宗成交，勢破上月全月56宗水平。另外，區內指標屋苑之一的YOHO Town，位於8座低層F室，實用面積463方呎，兩房間隔，以575萬元成交、實呎12,419元；原業主2006年以173.8萬元買入，帳面賺401.2萬元或2.3倍。

薈朗229呎282萬沽 兩年連辣稅蝕36%

馬鞍山薈朗錄區內近年罕見成交價低於300萬元個案，中原分區營業經理陳鴻霆表示，薈朗1座中層A01室，實用面積229方呎開放式戶，以282萬元易手、實呎12,314元，為薈朗本月首宗成交。原業主2022年347萬元以銀主盤形式購入，帳面蝕約65萬元或約19%，原業主購入時需付樓價15%雙倍印花稅，故連使費料實蝕約123萬元或36%。

瑧蓺納米樓498萬沽 6年蝕四成離場

另外，市場消息指出，西營盤瑧蓺高層C室開放戶，實用面積226方呎，以約498萬元售出，實呎22,035元，原業主2018年約812萬元一手購入，當時由發展商承做最高樓價八成一按，帳面蝕約314萬元，連使費料實蝕約350萬元或43%，估計賣樓後原業主仍未必足以償還發展商一按。

另西半山柏道2號高層D室，實用面積864方呎，3房1套間隔，以約2200萬元易手，實呎25,463元，原業主2018年2600萬元購入，帳面蝕400萬元，連使費料實蝕約560萬元或約21%。