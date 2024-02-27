Belgravia Place收近千票 最快今加推

林達民表示，項目將於《財政預算案》公布後截票及開售，目前收票客源中，逾70%來自九龍區買家，其餘為外區客及專才，當中屬90後、約30歲的年輕買家佔約一成，亦有約一成屬投資者。至於同系同區位於西洋菜北街的曉柏峰，林表示暫不考慮調整價錢出售。

另林達民聯同前港姐季軍郭柏妍介紹Belgravia Place的會所設施，後者更踩滑板登場，以帶出會所將引入全港首個私人屋苑室內滑板場，滑板場採用國際認可的安全標準。

專才1580萬購明翹匯3房 料慳稅410萬

Belgravia Place會所佔地總面積逾約2萬方呎，樓高兩層，主要設施還包括室內籃球場、室內羽毛球場及戶外泳池等。

其他新盤方面，主力銷售新盤餘貨的佳明（1271），旗下青衣現樓明翹匯，新近以1580.5萬元售出一伙高層海景戶，為第1座22樓A室、屬實用面積807方呎3房1套連儲物室單位，實呎19,585元，據悉買家屬專才家庭客，料可受惠「先免後徵」，料節省逾410萬元辣稅。

明寓最後3伙複式單位招標

此外，同系太子道西明寓推出全盤最後3伙待售的複式單位招標，全屬2721至2718方呎4房設計，招標日期由3月1日至4月30日。至於亦為同系的土瓜灣明雋，亦推出4伙實用207至260方呎的開放式及1房單位，於3月1日至4月30日招標，其中兩伙屬連平台或天台特色戶。

滙都首錄撻訂 料買家遭沒收23萬

綜合市場資訊，2月至今主要新盤暫累錄約8宗撻訂或取消交易個案，其中泛海（0129）元朗洪水橋滙都首錄撻訂，成交紀錄冊顯示，本月18日以464.86萬元、實呎1.41萬元售出的1座7樓B08室，實用面積329方呎1房單位，交易再未有進展，料買家已撻訂及遭沒收5%訂金，涉約23萬元。