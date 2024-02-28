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Belgravia超購7倍 利奧坊擬下月推 皓畋撻大訂3房重售 4年賣平逾一成

【明報專訊】新《財政預算案》今日出台，市場期待港府有機會「撤辣」之際，發展商摩拳擦掌推售新盤，其中恒地（0012）雙線出擊，旗下長沙灣巴域街Belgravia Place，自上周六（24日）收票，過去4日累收逾1200票，以首推148伙計超額認購逾7倍，最快今日公布銷售安排、周日首輪銷售；至於恒地同系、同屬市區新盤的大角嘴利奧坊第5期，亦蓄勢待發，部署最快下月登場。

明報記者 江俊洋

樓花期約17個月的長沙灣巴域街Belgravia Place，大有機會成預算案出台後，首個首輪發售的全新盤；項目收票4日累收逾1200票，以首批單位148伙計（整批折實均呎15,902元），超額認購逾7倍。

Belgravia 4日收逾1200票 料周日首輪賣

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，將加推新價單應市，料本周日（3月3日）首輪開售，意味今日會上載銷售安排，亦不排除首輪銷售時推出少量特色戶招標。

正當Belgravia Place開售在即，同系長沙灣西洋菜北街、樓花期長約19個月的曉柏峰，安排本周日推售5伙，全屬A5室、實用350方呎兩房單位。

曉柏峰周日推售5伙 同屬兩房戶

與此同時，同系早前已預告將登場、涉200餘伙的大角嘴利奧坊第5期，恒基物業董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目的示範單位、樓書正密鑼鼓籌備中，預計最快3月登場。

至於恒地等六大發展商合作、樓花期長約7個月的啟德跑道區天瀧，部署第四季以現樓形式推出，屆時提供3至4個現樓示範單位，部分附設裝修。據天瀧成交紀錄冊顯示，項目去年4月推出至今累售約27伙，套現約13億元。

天瀧部署第四季現樓形式推出

其他一手成交方面，嘉里（0683）已屆現樓的何文田皓畋，位於第10座12樓A室，屬實用943方呎3房戶，於本月初撻大訂，相關買家料遭沒收13%訂金，涉約435萬元，單位最新以2950萬元再售出、實呎3.12萬元；資料顯示，單位曾於2020年2月以3346.2萬元售出、實呎約3.55萬元，即是次新做價較4年前賣平396萬元或12%。

瓏碧周六賣8伙 薈鳴增付款法

另上月底劈價約三成促銷餘貨的碧桂園（2007）九龍城瓏碧，加推5號價單涉19伙，實用213至285方呎開放式及1房戶，扣除最高21%折扣後，折實價401萬至555.7萬元、折實呎價約1.88萬至1.96萬元，於周六（3月2日）以先到先得形式推售8伙。

另宏安（1243）黃大仙薈鳴新增「特選轉購薈鳴買家」付款法，提供18%折扣，主要想吸納居屋或綠置居買家，連同其他折扣，最高折扣為28%。

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