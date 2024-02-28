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One Causeway Bay 料明年次季落成

【明報專訊】曾是銅鑼灣地標之一的香港怡東酒店，業主文華東方將項目改建為甲級商廈，並正式命名One Causeway Bay，新近委託世邦魏理仕為項目首席行銷代理，負責該物業的寫字樓租賃、市場行銷諮詢服務，項目預料明年第二季落成。

高24層 提供50萬呎寫字樓樓面

資料顯示，One Causeway Bay共設24層寫字樓樓層，提供約50萬方呎樓面的辦公室空間，各辦公室樓層的樓底高度為2.9米，每層可出租面積約2萬方呎；另有4層零售樓層加天台及平台，提供約5.5萬方呎的購物、娛樂及餐飲空間。文華東方酒店集團行政總裁Laurent Kleitman表示，One Causeway Bay落成後，將會成為世界級寫字樓。

投資者逾億沽新銀中心全層 損手三成

另市場消息稱，灣仔新銀集團中心中層全層，面積約7388方呎，最新透過公司股份轉讓方式，以1.049億元易手、呎價約1.42萬元，據悉新買家為具內地背景的投資者，去年曾以逾6400萬元購入尖沙嘴麼地道永安廣場兩個單位作投資。資料顯示，原業主為邱姓投資者，在2017年12月以逾1.57億元購入，持貨6年，帳面蝕逾5210萬元或逾33%。

ONE ISLAND SOUTH叫租低舊約一成

此外，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事何德成表示，獲委託負責黃竹坑ONE ISLAND SOUTH 11樓全層的招租事宜；樓面涉約29,848方呎，業主意向月租約74.6萬元，即平均意向呎租約25元。若準買家有意洽購的話，業主亦願意出售。

翻查資料，上述物業原由養和醫院租用作為護士學校，在2014年5月開始承租，最初月租約68.65萬元，並於2016年11月、2020年2月分別續租，2016年月租增加22%至83.8萬元、呎租約28元；2020年續租時，租金維持83.8萬元，租期共兩年至2022年5月底。換言之，業主現時意向租金，較對上租約低9.2萬元或11%。

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