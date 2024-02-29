撤辣後6盤共354伙周日搶閘推 Belgravia Place昨加推72伙 個別加價2%

明報記者 江俊洋

將於本周六截標的Belgravia Place，自上周六起收票，5日內已暫收逾1570票，若以首輪推售138伙計，暫超額認購逾10倍。值得留意，預算案公布前一日，項目累收逾1200票，換言之政府昨宣布「撤辣」後，項目單日新增約370票或約31%；若與首日收約180票相比，更多出逾1倍。

項目昨晚加推的第2號價單，涉72伙，涵蓋1房至3房套單位，更首次推出兩房連衣帽間戶型，是次價單的單位折實均呎約16,033元，較首批148伙、折實均呎15,902元高不足1%。兩張價單共涉220伙，佔全盤約30%。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，將於本周日首輪推售138伙，只有小部分單位加價2%。

會德豐兩貨尾盤周日推102伙

此外，同系的港島東THE HOLBORN及大角嘴利奧坊系列，亦於周日以先到先得形式分別推售12伙及9伙應市。對於樓市全面「撤辣」，恒地表示歡迎政府回應市場需求變化，相信「撤辣」及金管局修訂物業按揭逆周期措施，可助市民置業換樓，帶動物業交投增加，並可吸引更多專才來港置業。集團相信，現時市場為用家主導，今年息率亦有望回落，將有助樓市長遠穩定發展。

星凱‧堤岸同日先到先得賣93伙

會德豐地產旗下兩個項目，藍田KOKO MARE及啟德MONACO MARINE昨亦齊加推，共涉20伙，並上載銷售安排，同於周日分別推售92伙及10伙。至於中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱‧堤岸，早前劈價三成促銷餘貨，亦定於周日展開新一輪銷售，以先到先得形式推售93伙。該集團營銷策劃總監楊聰永表示，預計「撤辣」後市場購買力將大爆發，一二手市場成交量短期將反彈，料3月成交量較2月激增逾1倍。

另外，新地（0016）副董事總經理雷霆稱，歡迎港府全面「撤辣」，相信很快令物業成交增加，激活港人換樓鏈，令首置人士有更多選擇，料將加快樓市復蘇進度。他補充，新地短期內將按原定計劃推出啟德跑道區天璽‧海、元朗YOHO Hub第2期及屯門兆康NOVO LAND第3期等。

[2024/25預算案．新盤]