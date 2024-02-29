moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

撤辣後6盤共354伙周日搶閘推 Belgravia Place昨加推72伙 個別加價2%

【明報專訊】《2024/25年度財政預算案》公布樓市「撤辣」後，各發展商隨即加快推盤步伐，其中樓花期約17個月的恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place，繼上周五首推148伙、折實均呎15,902元後，昨日加推72伙，折實均呎約16,033元，較首批折實均呎高不足1%，發展商指出，個別單位加價2%。該盤昨晚隨即公布，周日（3月3日）首輪開售138伙，成為預算案後首個開售的大型新盤。連同其他5個主要新盤，共涉354伙（見表），以搶吸市場客源。

明報記者 江俊洋

將於本周六截標的Belgravia Place，自上周六起收票，5日內已暫收逾1570票，若以首輪推售138伙計，暫超額認購逾10倍。值得留意，預算案公布前一日，項目累收逾1200票，換言之政府昨宣布「撤辣」後，項目單日新增約370票或約31%；若與首日收約180票相比，更多出逾1倍。

項目昨晚加推的第2號價單，涉72伙，涵蓋1房至3房套單位，更首次推出兩房連衣帽間戶型，是次價單的單位折實均呎約16,033元，較首批148伙、折實均呎15,902元高不足1%。兩張價單共涉220伙，佔全盤約30%。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，將於本周日首輪推售138伙，只有小部分單位加價2%。

會德豐兩貨尾盤周日推102伙

此外，同系的港島東THE HOLBORN及大角嘴利奧坊系列，亦於周日以先到先得形式分別推售12伙及9伙應市。對於樓市全面「撤辣」，恒地表示歡迎政府回應市場需求變化，相信「撤辣」及金管局修訂物業按揭逆周期措施，可助市民置業換樓，帶動物業交投增加，並可吸引更多專才來港置業。集團相信，現時市場為用家主導，今年息率亦有望回落，將有助樓市長遠穩定發展。

星凱‧堤岸同日先到先得賣93伙

會德豐地產旗下兩個項目，藍田KOKO MARE及啟德MONACO MARINE昨亦齊加推，共涉20伙，並上載銷售安排，同於周日分別推售92伙及10伙。至於中洲置業旗下已屆現樓的火炭星凱‧堤岸，早前劈價三成促銷餘貨，亦定於周日展開新一輪銷售，以先到先得形式推售93伙。該集團營銷策劃總監楊聰永表示，預計「撤辣」後市場購買力將大爆發，一二手市場成交量短期將反彈，料3月成交量較2月激增逾1倍。

另外，新地（0016）副董事總經理雷霆稱，歡迎港府全面「撤辣」，相信很快令物業成交增加，激活港人換樓鏈，令首置人士有更多選擇，料將加快樓市復蘇進度。他補充，新地短期內將按原定計劃推出啟德跑道區天璽‧海、元朗YOHO Hub第2期及屯門兆康NOVO LAND第3期等。

[2024/25預算案．新盤]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款