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一手單日沽30伙 較撤辣前增5倍

【明報專訊】港府昨即時「撤辣」後，綜合市場資訊，整體一手成交錄約30宗，較近期每個工作日平均錄約5宗，增加5倍；其中中海外（0688）啟德跑道區維港1號，連沽兩伙吸金逾6419萬元，包括第2B座32樓A室，實用656方呎3房戶，成交價1489.7萬元、實呎2.27萬元，代理消息指買家非香港永久居民或專才，由於現時已不用繳付15%辣稅，料只需繳付3.75%稅項涉55.8萬元，節省約168萬元辣稅。另外，項目迎海大宅3樓B室，實用1781方呎4房3套戶，以4930萬元售出、實呎2.76萬元。

HOLBORN利奧坊佔10伙

恒地（0012）旗下港島東THE HOLBORN、大角嘴利奧坊系列，兩盤合共售約10伙、吸金約5300萬元，其中THE HOLBORN售出的5伙屬開放式及1房戶，實用221至253方呎，成交價448.5萬至600.6萬元、實呎2.02萬至2.37萬元。至於華懋和港鐵（0066）合作的何文田站瑜一1C期，錄8個月來首宗成交，以2148.1萬元售出5B座27樓A室，實用656方呎3房戶、實呎3.27萬元，買家見「撤辣」而多購單位作長線投資。

海璇4房買家撻大訂 料遭沒收759萬

港島方面，嘉里（0683）牽頭黃竹坑港島南岸揚海，售出第1A座10樓C室、實用524方呎兩房戶，成交價1463.8萬元、實呎2.79萬元，為揚海本月首宗成交。英皇（0163）香港仔澄天亦錄成交，為18樓D室，實用400方呎兩房戶，成交價724.5萬元、實呎1.81萬元。

瓏碧1房戶再遭撻訂

市場仍有買家撻訂，新地（0016）北角海璇新錄撻大訂，為5座10樓B室、實用1488方呎4房戶，買家原於去年9月以7588.8萬元購入，撻大訂料遭沒收10%訂金約759萬元。碧桂園（2007）九龍城瓏碧22樓C室，實用281方呎1房戶，原於本月20日以526.8萬元再售出（屬之前撻訂再售出單位），買家撻訂料遭沒收5%訂金約26萬元，為同一單位第二次遭撻訂。

[2024/25預算案．新盤]

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