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小型單位租值升2.3%跑贏大市

【明報專訊】受惠政府積極引入外地人才，去年私樓租金持續上升。昨日《財政預算案》公布之餘，據差餉物業估價署資料顯示，來年度全港351萬個物業，重估後應課差餉租值按年平均上升1.8%，遠高於本年度0.9%升幅，但仍較疫情前2019/20度4.1%升幅為低，其中整體私樓租值升幅為2.1%，高於今年度0.8%。

住宅物業方面，實用725方呎或以下小型單位租值新一年度上升2.3%，高於今年度的0.9%升幅，升幅亦是各類物業中最高；而實用753方呎至1075方呎的中型單位，新一年度租值升幅為1.9%，高於今年度的0.7%；另實用1076方呎或以上的大型單位，來年度租值升1.6%，同樣高於本年度0.4%升幅。

太古城康怡均升4%

十大屋苑中最勁

差估署助理署長（差餉及物業估價事務）鄧燕霞指出，去年住宅租金有回升趨勢，亦因市况問題，細單位用戶出現不少轉買為租，推高租值，升幅跑贏大市。另十大屋苑中，除柴灣杏花邨及荔枝角美孚新邨來年度租值無升跌外，其餘8屋苑全面向上，當中鰂魚涌太古城及康怡花園均上升4%最標青。

事實上，近日市場有不少租務成交，中原高級分區營業董事柯勇表示，將軍澳天晉IIIA雙號獨立屋，實用約1600方呎3房雙套間隔，另設工人套房，以8.8萬元租出，實用呎租達55元。業主2019年4月4542.9萬元購入，租金回報約2.3厘。

中原副分區營業經理胡煥燁表示，西半山樂信臺3座低層F室，實用823方呎3房1套間隔，以3.4萬元由專才租用，實用呎租41元，業主2011年1038萬元購入，租金回報3.9厘。

寫字樓租值跌幅收窄至1.1%

此外，非住宅物業方面，整體租值按年升幅為1.5%，輕微高於今年度1.1%，當中舖位及商業單位來年度租值升1.3%，較今年度0.4%為高，但工業樓宇來年度租值升幅為0.7%，較今年度1.9%升幅小，而各類物業中，只有寫字樓來年度租值下跌，跌幅1.1%，較今年度1.2%跌幅收窄，但已連跌3個年度。

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