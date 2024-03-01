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「撤辣」兩日一手錄80宗 近月罕見 城軒單日沽14伙 一客4150萬掃「15 Western Street」 6伙

【明報專訊】剛過去周三出台的《財政預算案》公布即時「撤辣」後，令近期一直處於頹勢的新盤交投市况反彈，綜合市場資訊，單計過去兩日一手成交共錄約80宗，佔2月整體一手成交270宗近三成。「撤辣」效應下，個別銷情原本慢熱的新盤亦見承接力，其中已屆現樓的裕泰興土瓜灣城軒，昨連沽約14伙、估計吸金逾1億元，據悉有買家斥資約2000萬元連購兩伙；另同為現樓的萬科香港旗下西營盤15 Western Street，亦連沽6伙開放式戶涉資約4150萬元，代理消息指由同一組買家購入。

明報記者 林可為

上月全月整體一手成交約270宗，為2022年11月錄約230宗後的15個月新低，但在「撤辣」效應下，用家及投資客過去兩日積極入市，其中原屬市場較「冷門」新盤、裕泰興旗下土瓜灣城軒，去年12月至今年2月27日原本只售出4伙（涉資3519萬元），但昨天單日連錄約14宗成交、估計吸金逾1億元，據悉有買家斥資約2000萬元購兩伙。

城軒單日吸金逾億

中原九龍區營業董事李玉祥表示，不少用家及長線投資者，於「撤辣」前已參觀城軒現樓示範單位，「撤辣」後即拍板入市，而昨日較早時沽出的12伙，屬實用510及708方呎兩房、3房單位，成交價808萬至1175萬元，實呎約1.58萬至1.72萬元；城軒昨日據悉共售出14伙。以城軒累沽18伙計，單計昨日售出單位，佔該盤累積成交量近八成。值得留意，城軒早前曾增加折扣優惠，變相減價約一成。

港島區方面，萬科香港旗下西營盤15 Western Street，最新售出6伙開放式單位，實用均為213方呎，分佈於19至22樓，成交價共約4150萬元，實呎逾3.2萬元，為項目去年11月後，3個月來再錄得一手成交。代理消息指出，上述單位由同一組客人購入，料作長線投資用途。

恒地THE HOLBORN

再售出兩伙1房戶

至於「財爺」陳茂波公布「撤辣」當日已連沽5伙、恒地（0012）旗下港島東THE HOLBORN，銷情持續，昨再售出兩伙實用253及277方呎的1房戶，成交價587萬至622萬元、實呎2.24萬至2.32萬元，銷售總額逾1209萬元。

「撤辣」後即開齋

Bal Residence 527萬沽1房

此外，市建局項目亦不乏捧場客，與信置（0083）合作的旺角ONE SOHO，連售3伙實用299至310方呎的1房戶，成交價635萬至655萬元，實呎均逾2.1萬元；與麗展（0488）合作的觀塘Bal Residence，亦錄「撤辣」後首宗成交，以526.9萬元售出17樓實用341方呎C室1房戶、實呎1.54萬元。

[香港地產]

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