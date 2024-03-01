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新盤收票加快 Belgravia Place兩日收逾千票

【明報專訊】港府公布樓市「辣招」全面撤銷，恒基地產（0012）長沙灣巴域街項目Belgravia Place，成預算案出台後首個首輪開賣全新盤，並落實周日（3日）首輪銷售138伙；截至昨晚8時，項目6日來暫累收約2220票，相比「撤辣」前當日（2月27日）多收約1020票，反映樓盤認購速度加快。若以2220票計，超額認購約15倍，項目將於周六晚上8時截票。

暫收2220票 超額15倍

項目開售當日，買家報到後於上午11時05分起抽籤，並隨即揀樓，A組買家會率先揀樓，買家需購買1伙實用400方呎或以上的單位，或2至4伙其他分層單位；B組需購買1至2伙。是次推售的138伙，逾五成屬兩房戶涉74伙，其餘包括5伙開放式單位、35伙1房、24伙3房，整體折實均呎15,888元，折實價316.8萬至752.31萬元。

恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，Belgravia Place加推的第2號價單涉72伙、折實均呎15,986元，當中僅7伙加價約2%，其餘屬原價加推。他又透露，同系的大埔美新里項目擬本月推出，該盤樓花期約15個月，涉約120伙，以1及2房為主。據悉，美新里項目最快今日公布命名。

恒地美新里最快今公布命名

另外，香港興業（0480）和希慎（0014）合作、已屆現樓的大埔露輝路林海山城公布銷售安排，下周一至4月18日，每日早上10時至中午12時，招標推售71伙，當中10伙分層戶屬新推，實用1132至2307方呎，包括3伙特色戶。

宏安薈鳴推新付款計劃

至於宏安（1243）黃大仙薈鳴繼日前新增付款方法後，推出「買樓收租易付款計劃」，提供17%折扣，適用於在港有物業的買家或投資者，連同其他折扣，總折扣率高達27%，與早前折扣相若。

[香港地產]

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