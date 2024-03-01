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4客爭購荃灣中心兩房 業主即場反價8萬沽

【明報專訊】「撤辣」後部分老牌上車屋苑，更有業主即場反價沽貨勁賺離場。中原分行經理張志豪指出，荃灣中心18座中層F室，實用329方呎，屬兩房間隔，單位在財案宣布前以280萬元放盤，至昨日「撤辣」後，即獲4組買家同時洽購，最終以288萬元易手，實呎8754元，較原放盤價高8萬元或約3%。原業主2009年117.5萬元購入，帳面賺170.5萬元或1.5倍。

新來港客485萬入市龍豐花園

另外，利嘉閣首席聯席董事黃靜顏表示，上水龍豐花園B座中層B7室，實用502方呎，3房間隔，獲新來港買家以485萬元承接，呎價9661元。據悉，買家因「撤辣」後可減省辣稅約58.2萬元，故決定購入單位。原業主1991年約83.98萬元買入，帳面獲利逾401萬元或近4.8倍。

不過，市場續錄二手低價成交。中原分行經理吳子麟表示，土瓜灣翔龍灣2座低層F室，實用427方呎，兩房間隔，享西南海景，單位新年期間以600萬元放售，「撤辣」後業主趁市場成交增加，以553萬元將單位沽出，實呎12,951元。

翔龍灣兩房553萬沽 3年實蝕兩成

上述翔龍灣單位原業主則於2021年以650萬元買入單位，帳面蝕讓97萬元或15%，連使費料實蝕約130萬元或兩成。

中原副區域營業經理張鎮邦表示，將軍澳日出康城Grand MONTARA第1A座高層B室，實用760方呎3房1套間隔，「撤辣」後獲買家以978萬元承接、實呎12,868元，料為屋苑3房戶二手成交價，首次跌穿1000萬元大關。原業主2019年以1128.2萬元一手購入，帳面蝕150.2萬元或13%，連使費料實蝕200萬元或18%。

[香港地產]

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