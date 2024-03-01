許家印被接管布力徑洋房 委託代理招標 市值約5億

第一太平戴維斯表示，上述物業為布力徑10號E洋房，現由接管人推出招標，物業為一幢3層獨立大宅，配備私人花園及室內升降機。實用面積約4933方呎，物業以現狀出售，截標日期暫定為4月22日。據悉，項目現時市值約5億元，實呎超過10萬元。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，今年市場已錄超過5宗過億元成交，反映超級豪宅需求殷切，加上預算案宣布全面撤辣，取消三大印花稅，未持有香港永久居民身分證的買家，印花稅由15%減至最高4.25%，若以超級豪宅為例，可節省數以千萬元辣稅，相信政策將吸引更多內地客追捧。

事實上，許家印曾購入布力徑10號其中三幢別墅，當中實用約5000方呎的B屋，去年曾由接管人推出放售，當時有指市值約8.8億元，實呎17.6萬元，惟有關單位至今仍未售出，項目E屋亦已被接管。

金朝陽希雲大廈等批強拍

底價逾24億

另金朝陽（0878）持有的銅鑼灣禮頓道128至138號、及希雲街2至30號希雲大廈，最新獲土地審裁處批出強拍令，底價約24.25億元，較2019年申請時的估值約15.7億元高54%。該項目合計地盤面積約13,150方呎，現時為樓高10層之商住物業，一共有125戶住宅及45個地舖。金朝陽曾透露，若項目重建作商業用途，以地積比率15倍計，料可建樓面約19.7萬方呎，每方呎樓面地價1.23萬元；若發展為住宅項目，以地積比率9倍計，料可建樓面約11.8萬方呎，以底價24.25億元計，每方呎樓面地價2.05萬元。

[香港地產]