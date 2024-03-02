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大手客1.3億掃天璽兩伙 呎價逾5萬 新地雷霆：由同一組客人購入

【明報專訊】政府全面「撤辣」，樓市隨即起動，除民生盤銷情提速外，昨日豪宅交投亦「發威」；部署短期推出啟德跑道區全新盤天璽．海的新地（0016），同系九龍站天璽，獲同一組買家以逾1.27億元，連購兩伙高層4房戶、實呎達5.7萬元。另路勁（1098）牽頭的黃竹坑港島南岸晉環，以9580萬元售出複式特色戶，成交價創項目新高。綜合市場資訊，3月首天整體一手成交錄約55宗，開局不錯。

明報記者 林尚民

天璽兩個新成交單位，為皇鑽璽79、80樓B室，實用1118及1119方呎，同為4房連儲物室間隔，分別以6294.3萬及6411.8萬元售出，實呎5.63萬及5.73萬元，買家均選用360天付款。新地副董事總經理雷霆回覆本報查詢時指出，上述兩單位由同一組買家購入。

換言之，該組買家共斥資1.27億元入市，料為「撤辣」後市場最大額一手成交。

晉環複式9580萬沽 項目新高價

至於晉環最新售出之複式特色戶，為1A座41樓、42樓F室，實用1867方呎，4房雙套設計連437方呎天台、另連車位，成交價9580萬元、實呎5.13萬元，創項目成交價新高；同區嘉里（0683）等發展的揚海，實用1229方呎連574方呎花園的1A座5樓A室，亦以5429.8萬元售出，實呎4.41萬元。

其他新盤亦錄高價成交，長實（1113）油塘親海駅錄破頂價成交，為第1座27樓B室頂層特色戶，實用729方呎3房間隔連天台，成交價逾1445萬元、實呎1.98萬元，成交價及呎價創項目新高。

維港1號HOLBORN銷情佳

綜合市場消息，昨日市場錄約55宗一手買賣，包括中海外（0688）啟德跑道區維港1號連售9伙、吸金約8300萬元；恒地（0012）港島東THE HOLBORN錄5宗成交、吸金逾3400萬元；萬科香港何文田VAU Residence單日亦售4伙開放戶、連同長沙灣連方I售出1伙，共套現3361萬元。

大埔迎林最快月底登場

新盤部署方面，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，大埔美新里新盤迎林，提供122伙開放式到兩房單位，另設特色戶，最快3月底開盤；至於同系明日首輪銷售的長沙灣巴域街Belgravia Place，至昨晚暫收約超過2920票，以首輪發售138伙計超額20倍。

另九建（0034）（市務及銷售部）助理總經理陳淑芳表示，將軍澳海茵莊園累售901伙，套現53億元，項目伙拍中原地產推出新置業優惠，即日起至本月底，經中原購入海茵莊園單位的首10名一手買家，可獲豁免兩年管理費。

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