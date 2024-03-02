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內地客1800萬購尚．珒溋3房銀主盤

【明報專訊】政府取消辣稅，即時吸引內地客入市；利嘉閣市務經理鍾偉民表示，啟德半新盤尚．珒溋第1座低層B室銀主盤，實用855方呎3房1套間隔、望啟德河景及園景，銀主開價2400萬元，最新以1800萬元售出，即減價600萬元或25%、實呎2.1萬元，據悉買家為內地客，見《財政預算案》「撤辣」，可即時受惠免卻不少稅款而拍板入市；原業主2021年以2297.2萬元一手購入，其後淪為銀主盤，帳面貶值逾497萬元或22%。

匯璽1房708萬沽 業主料蝕兩成

市場消息稱，南昌站上蓋匯璽新錄蝕讓成交，為5B座高層實用354方呎1房單位，以708萬元易手、實呎2萬元；原業主2018年以845.2萬元一手購入，持貨6年，帳面蝕逾137萬元或16%，計算各項交易雜費後，有機會實際蝕逾160萬元或19%。

將軍澳半新盤藍塘傲，於「撤辣」後錄首宗二手成交；美聯營業經理羅定康表示，屋苑2座中層實用704方呎3房戶、望海景，原業主以1300萬元放售，「撤辣」後獲區內買家洽詢，加上業主叫價「有商量」，議價後以1198萬元易手，即減價102萬元或8%、實呎1.7萬元。原業主2021年1月以約1400萬元購入物業，持貨約3年，帳面蝕202萬元或14%，若連交易雜費計，有機會實際蝕逾255萬元或18%。

維港滙叫價高去年購入價17%

另政府日前「撤辣」，部分額印貨即時釋放；美聯首席高級營業經理黃永財表示，長沙灣維港滙II第3A座中層D室，實用790方呎3房1套間隔，業主原於去年2月以約2040萬元一手購入，持貨僅約1年，見政府取消額外印花稅SSD，即時把單位放售，叫價2380萬元，較1年前購入價高340萬元或17%；業主同時把單位放租，叫價6.5萬元，即意向實用呎租約82元，若成功以叫價租出，租金回報約3.8厘。

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