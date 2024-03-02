CCL今年跌1.25% 分析料跌幅將收窄

惟隨着政府「撤辣」，業界人士預期二手成交將逐漸回升，樓價跌幅有望逐步收窄，CCL或有機會回穩。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，最新CCL為371周、即逾7年次低，重返2017年1月中水平，較2021年8月191.34點歷史高位跌24%，但數據主要反映農曆新年長假前的市况，而下周公布的CCL相信樓價仍然反覆尋底。

楊明儀表示，政府「撤辣」等對二手樓價的影響，將於3月底公布的CCL開始反映，預期二手成交將可回升，樓市可進入季節性旺市，樓價跌幅有望逐步收窄。

新界西樓價錄按周升幅

至於反映大型屋苑樓價的CCL Mass報145.44點，按周跌0.26%；CCL（中小型單位）報144.27點，按周跌0.21%；CCL（大型單位）報150.89點，按周跌0.74%。

四大分區方面，港島CCL Mass報142.90點，按周跌0.89%，重返2016年8月水平；九龍CCL Mass報141.80點，按周跌0.55%，於2017年1月水平。新界方面，新界東CCL Mass報158.41點，按周跌0.60%，重返2017年3月水平；新界西CCL Mass報135.30點，按周升1.11%，是唯一錄按周上升的指數。

代理料本月一二手交投齊升

另外，據美聯統計，新財政預算案出台後首個周末，15個指標屋苑預約睇樓量錄約479組，並連升3周、按周升約77.4%，創自去年3月中以來的51周新高。

美聯住宅部行政總裁布少明認為，「撤辣」兼暫停壓測，將積存的購買力引爆，相信樓市「大陽春」已出現，料3月一二手物業交投將齊升。