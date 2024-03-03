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GRAND AUSTIN 4房逾1.1億沽 9年升近七成

【明報專訊】樓市全面「撤辣」後，豪宅市場亦轉旺。市場消息透露，柯士甸站上蓋GRAND AUSTIN，「撤辣」後首錄成交，單位為2座高層A室，實用1931方呎，屬4房雙套房間隔，連同一個車位以1.175億元易手，呎價約60,849元，屬近期罕見高價交易。原業主2014年7月以約6964.1萬元一手購入，持貨逾9年，轉售帳面大賺4785.9萬元，物業期內升值近69%。

太古城兩房909萬易手 13年升35%

龍頭屋苑鰂魚涌太古城，在「撤辣」後已累錄6宗成交，中原地產資深區域營業經理王秀芬表示，最新一宗成交為冠天閣高層G室，實用563方呎，兩房望內園，成交價908.8萬元，平均實呎16,142元。據悉，買家為投資者。原業主2011年4月以675萬元買入，持貨13年，轉手帳面獲利233.8萬元，升值35%。

另元朗尚悅則錄追價成交，美聯首席高級營業經理蔡沚錡表示，10座中層H室新近易手，實用743方呎，原業主早前以660萬元放售，「撤辣」後感到市况氣氛轉佳，反價10萬元至670萬元，及後獲區內客庭客追價入市，實呎9017元。雖然反價10萬元，惟原業主在2015年以727萬元購入，持貨約8年，帳蝕57萬元或7.8%，計算交易雜費後，實際蝕逾79萬元或約11%。

[香港地產]

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