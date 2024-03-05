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6新盤3月大戰 涉單位總數2200伙 康城12期今命名 泰峯最快本周開價

【明報專訊】政府全面「撤辣」，直接帶動3月新盤市場氣氛，本月首4天整體一手成交已錄約600宗之際，預料多個新盤將於月內排山倒海登場。據本報統計，3月內有機會推出的6個全新盤共涉近2200伙，當中已獲批預售、會德豐地產與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城第12期項目，今日公布物業命名，為銷售攻勢揭開序幕；王新興集團在本港首個住宅項目、樓花期約15個月的九龍灣觀塘道泰峯，昨突擊上載樓書，今日先向傳媒開放示範單位，最快周內公布價單。

明報記者 江俊洋

早前已預告2024年計劃推出5至6個新盤的會德豐地產，旗下將軍澳日出康城第12期將會打頭陣，今日公布命名。

會德豐地產副主席及常務董事黃光耀早前表示，該盤是集團今年重頭炮，共分3期發展，其中A、B兩期去年已獲批預售樓花，共涉1335伙，涉650伙的C期亦於早前獲批預售，項目提供的戶型涵蓋1房至3房，主打兩房戶型，佔比逾五成，樓花期長約19至21個月。

泰峯擬兩周內首輪銷售

另王新興集團在港首個住宅發展項目、樓花期約15個月的九龍灣觀塘道泰峯，已上載樓書，今日向傳媒開放位於荃灣愉景新城的示範單位，為1房及兩房戶型。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，展銷廳短期內將對公眾開放，而作為項目合作伙伴的新世界發展（0017），集團營業及市務部總監黃浩賢透露，項目最快本周公布價單，最快兩周內進行首輪銷售。 泰峯提供807伙，單位實用面積約由235至3415方呎，當中逾五成為兩房戶，另設開放式、1房、3房及特色戶。

遠展新世界啟德新盤擬次季推

至於啟德跑道區，今年將有多個新盤出擊，除了新地（0016）天璽‧海，遠展（0035）及新世界合作的跑道區承景街2號項目，亦部署開售；遠東發展地產總裁方文昌表示，項目計劃今年第2季推出，涉約1305伙，項目分3期發展，以兩房單位為主，去年已獲批預售樓花。

滙都增新一款建期付款 首期5%

其他新盤方面，泛海（0129）元朗洪水橋滙都，據成交紀錄冊顯示，自上周「撤辣」後，暫錄得13宗成交，發展商更新價單，新增「智醒投資建築期付款計劃」，買家付首期5%，至項目約15個月後落成時上會，提供8%折扣，選用該付款計劃可獲最多樓價5%現金回贈。

另內房五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸，今年初起入伙，項目周五（3月8日）起招標41伙，涵蓋1房至3房單位；可留意是，當中有24伙1房至兩房單位，於去年12月及今年1月期間撻訂，屬撻訂重售。另中洲置業火炭星凱‧堤岸，周五新一輪銷售81伙。

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