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城軒6日連售42伙 用家佔七成

【明報專訊】3月樓市氣氛明顯轉活，近日多個新盤的銷情均提速，其中裕泰興土瓜灣現樓項目城軒，去年底至今年2月原本只累售4伙，但政府上周三（2月28日）公布全面「撤辣」後，過去6天連錄42宗成交；中原營業董事李玉祥表示，城軒有七成買家屬用家，其中31樓B室，實用面積708方呎3房連套間隔，作價1417.7萬元、實呎逾2萬元，創項目呎價新高紀錄，現時僅餘兩伙特色戶待售；城軒現時已累售46伙、套現5.95億元，

明雋澄天同錄投資者入市

市區其他單幢新盤亦不乏成交；佳明（1271）旗下土瓜灣明雋，最新以591.09萬元售出18樓C室，實用面積260方呎1房戶、實呎2.27萬元。另英皇（0163）香港仔澄天，新近售出11樓D室，實用面積400方呎兩房戶，成交價703.06萬元、實呎1.75萬元。據悉，上述兩宗成交的買家，均為投資客，估計是因應政府「撤辣」，不需再付辣稅而決定入市，料作長線收租用途。

天瀧本月售兩伙吸金6089萬

恒地（0012）牽頭發展的啟德跑道區天瀧，亦以約2949.4萬元售出低座HARBOUR MANSION 5樓B室，實用面積836方呎3房1套間隔、實呎3.52萬元；項目本月暫售兩伙，套現約6089萬元。另3月至今已累售約50伙、中海外（0688）跑道區維港1號，昨日再沽出至少18伙，屬實用面積329至766方呎1房至3房戶，作價678萬至1868萬元、實呎1.85萬至2.44萬元。

旺市下，部分較「冷門」一手盤亦錄成交，雅居樂（3383）陳氏家族成員持有的新藝控股，旗下坪洲寶翠灣1號，「撤辣」後新售出H35號屋，屬兩房特色戶，實用面積423方呎另連天台，成交價601萬元、實呎1.42萬元，買家為內地專才；項目稍後將開放現樓示範單位予傳媒參觀。新藝控股執行董事陳思遠表示，政府全面「撤辣」提升買家置業意欲，料加快樓市復蘇。寶翠灣1號去年至今沽出4伙，套現逾7000萬元。

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