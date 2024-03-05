城軒6日連售42伙 用家佔七成

【明報專訊】3月樓市氣氛明顯轉活，近日多個新盤的銷情均提速，其中裕泰興土瓜灣現樓項目城軒，去年底至今年2月原本只累售4伙，但政府上周三（2月28日）公布全面「撤辣」後，過去6天連錄42宗成交；中原營業董事李玉祥表示，城軒有七成買家屬用家，其中31樓B室，實用面積708方呎3房連套間隔，作價1417.7萬元、實呎逾2萬元，創項目呎價新高紀錄，現時僅餘兩伙特色戶待售；城軒現時已累售46伙、套現5.95億元，