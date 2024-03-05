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裕泰興家族6780萬購赤柱洋房 呎價2.7萬

【明報專訊】農曆新年前，本港樓市觀望氣氛濃厚，但仍有老牌發展商家族成員，趁機「撈底」入市；其中裕泰興創辦人羅肇唐次子羅守輝之妻梁婉玲，上月以約6780萬元，購入南區赤柱舂坎角海天小築一幢銀主屋，成交價比上手業主於14年前購入價仍要低。

5年前淪銀主盤 低意向價四成

資料顯示，上述物業為赤柱舂坎角海天徑38至48號海天小築單號屋，實用面積約2502方呎，另設兩個車位，原由前東華三院總理黃烱強於2010年透過恆東置業有限公司名義，以7000萬元購入，2019年淪為銀主盤後，叫價1.16億元放售，但物業遲遲未獲承接，銀主亦先後多次調整售價，至上月初終以6780萬元售出、實呎27,098元。

若按最新成交價計，除較5年前開價大減4820萬元或42%外，亦較黃烱強2010年購入價7000萬元低220萬元或3%。至於新買家，則以Leung Yuen Ling Elina作登記，即裕泰興創辦人羅肇唐次子羅守輝之妻梁婉玲。

事實上，裕泰興家族作為老牌發展商，家族成員多次入市本港豪宅物業，較矚目一宗為去年羅肇唐幼子羅守耀、現為悅興地產董事的羅守耀及鄧嘉玲夫婦，去年中向爪哇（0251）以買殼形式購入山頂超級豪宅加列山道59號屋地，項目現有實用面積約7111方呎，據悉成交價高達9億元，實呎約12萬元。

上述物業佔地約1.5萬方呎、屬兩層高洋房，除室內空間相當闊落外，亦設有2924方呎天台連私人泳池，另花園、前庭等面積合計約4717方呎，並設725方呎車庫。

五洲琴行創辦人沽半山壹號損手

另外，資料顯示，五洲琴行創辦人趙崇烈及相關人士，上月初以1850萬元，售出何文田半山壹號一個實用面積1259方呎的半山徑28號中層單位，屬3房間隔、實呎14,694元。

原業主趙崇烈等早於2008年以約1890萬元一手購入，持貨16年，帳面仍要蝕約40萬元或2%，若連同稅項及其他使費，料有機會實蝕約130萬元或7%。

今明兩年住宅落成量各逾2萬伙

政府公布2023年經濟概况及2024年展望，私宅單位供求情况在2023年內仍緊張，期內私宅單位總落成量下跌35%至約1.39萬個，扣除拆卸量後，淨落成量1.28萬個，低於1.57萬個入住量，令空置率由2022年底的4.4%，下跌至2023年底的4.1%。差餉物業估價署預測，今年和2025年住宅單位總落成量，分別為2.23萬及2.55萬個，而過去10年平均每年落成量為1.64萬個。

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