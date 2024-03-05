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奧園放售葵涌活化項目 市值4億 低高位68%

【明報專訊】近年接連有內地背景的公司蝕讓沽售在香港的物業，其中由中國奧園（3883）持有的活化寫字樓項目AOffice46（奧創中心）接近全數業權，現推出市場招標，最新市值約4億元，若成功售出，中國奧園仍有可能帳面蝕讓5.5億元或58%。

9.5億買入 或帳面蝕5.5億

世邦魏理仕表示，上述物業為葵涌國瑞路57至59號（五樓3號及8號會議室除外），正推出招標，4月30日截標。市場消息指出，物業現市值約4億元；資料顯示，上述物業為活化寫字樓項目AOffice46（奧創中心），由中國奧園於2018年6月以約9.5億元向羅氏針織羅氏家族購入，2019年曾拆售，故現時放售單位並非全部業權，2020年市場有傳以約12.5億元放售。若以最新市值計，項目叫價較高峰期大減68%，中國奧園有可能蝕讓5.5億元或58%。

資料顯示，項目佔地約1.36萬方呎，總樓面面積約12萬方呎，物業低層（第1至3層）設58個泊車位。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，近年工業物業受投資者追捧，而工業空間特別是佔地逾1.3萬方呎的物業，可為用戶提供多功能用途，並為投資者及用戶提供投資機會。

美銀中心全層叫3.85億放售

高力表示，金鐘美國銀行中心23樓全層連3個車位，由接管人推出市場，將以「現狀」交吉形式出售，據悉參考市值約3.85億元；是次出售物業位於高層，總面積約13,880方呎，連3個車位，意向呎價約2.8萬元。資料顯示，上述一籃子物業原由山東如意集團或相關人士於2018年以7.018億元購入，現市值較當年低逾3.16億元或45%。

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