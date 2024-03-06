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兆禧苑兩房338萬放售 高「撤辣」前買入價一成

【明報專訊】二手樓市於一周內交投急升，部分屋苑更即有投資者趁低吸納減價盤後，瞬即在市場提價放售，以短線炒賣圖利。據區內代理透露，有投資者在「撤辣」前於自由市場以308萬元購入屯門兆禧苑一個高層兩房戶，實用415方呎，至近日再以338萬元放售，較其購入價高30萬元或約10%，若以該價成交，料扣除佣金及印花稅等使費後，仍可獲利約22萬元或7%。另外，「撤辣」後荃灣荃德圍一帶屋苑，以及沙田等多個上車屋苑均交投急升，區內代理指部分屋苑亦出現摩貨放盤，其中河畔花園有兩房戶於近日售出後，買家隨即提價15%放售物業。

另外，不少地區二手交投亦急升，其中將軍澳本月首4日就錄得約52宗二手成交，較上月同期大增約3.7倍。中原分行高級分區營業董事柯勇表示，日出康城領都1座高層RA室，實用964方呎，4房1套及儲物房間隔，最新以1100萬元易手，實呎11,411元。原業主2015年8月980萬元購入，持貨約8年半，帳面獲利120萬元或12%。

內地客690萬購藍澄灣3房戶

中原分行經理蔡天賜表示，粉嶺及上水區本月暫錄約23宗成交，上水威尼斯花園1座高層C室，實用436方呎，兩房間隔，以399萬元易手，實呎9151元。原業主2005年130萬元購入，帳面獲利約269萬元或約2.1倍。

美聯高級分區營業經理葉偉林表示，青衣藍澄灣6座中層E室， 實用690方呎，3房1套間隔，新近以690萬元成交，實呎1萬元，累減70萬元或9%，新買家為內地客，因「撤辣」加快入市。原業主2015年8月681萬元購入，帳面僅賺9萬元或約1%，連使費料實蝕30萬元或4%。美聯首席區域營業董事張曉盈指出，荔枝角昇悅居1座中高層F室，實用609方呎，3房間隔，有外區買家因全面「「撤辣」」，以890萬元購入作第二套物業，實呎14,614元。原業主2009年420萬元購入，帳面賺約470萬元或逾1倍。

[香港地產]

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