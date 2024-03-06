「撤辣」後首周逾800宗一手成交 超上月全月兩倍

HOLBORN傳投資者連掃9伙

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，Belgravia Place 1期將於明日次輪推售，涉及208伙，至昨日下午暫收約4000多票，超額約18倍；次輪銷售入票者中，非本地買家較上次稍增，比例增至近兩成。同系THE HOLBORN過去7日共沽約65伙，套現逾3.7億元，市場消息稱，項目昨獲投資者連掃9伙。發展商昨加推新一張價單，恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，全新價單涉69伙，實用220至314方呎，折實約495萬至783萬元，折實實呎21,907至28,280元。發展商同時上載銷售安排，加推30伙將於周六發售。

蔚藍東岸推6伙

劃一呎價15888元

此外，同系豪宅現樓盤、西半山羅便臣道帝滙豪庭趁勢加價，一伙實用1023方呎的12樓B室，兩房1套連工人套房單位，定價由2016年7月的2516.6萬元，調升至最新的3273.6萬元，加幅達30%，最新實呎3.2萬元。發展商同時取消折扣及高成數按揭計劃。另中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，火炭星凱‧堤岸繼剛過去周日沽出77伙後，昨再連沽4伙，合共81伙；至於中海外（0688）啟德維港1號，「撤辣」後首周則售出約56伙。

不過，亦有入伙盤減價出售，五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸新增設「特選90天付款辦法」，該公司營銷及市務總監黃少鴻表示，指定6伙撻訂單位，實用271至520方呎、開放式至2房間隔，扣減約199萬元至約326萬元優惠後，折實價約430.56萬至826.18萬元，折實實呎劃一15,888元。以3座8樓J室為例，實用271方呎開放式間隔，最新折實價430.56萬元，較上一張價單折實價509.36萬元，減價78.8萬元或約15%。

[香港地產]