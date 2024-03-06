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銷監局控港置前代理 涉銷售新盤失實陳述

【明報專訊】早前一手住宅物業銷售監管局（下稱「銷監局」）公布，去年局方就一手銷售採取檢控行動的控罪數目共有9項，其中1項牽涉地產代理，有關案情亦曝光，一名香港置業前代理，2021年長實推售（1113）將軍澳日出康城SEA TO SKY時，就發展商提供的按揭計劃，作欺詐或罔顧實情的失實陳述，案件押後至4月中再提堂。

上述個案屬2013年《一手住宅物業銷售條例》實施以來，第二名地產代理被銷監局檢控，涉及人士為港置前助理分區市務董事陳浩源。據傳票資料，上述地產代理誘使一名買家購買SEA TO SKY時，作欺詐或罔顧實情的失實陳述，包括發展商提供「成交金額85%第一按揭」，該項按揭計劃共25年及年利率全期固定。

稱SEA TO SKY提供85％定息一按

另傳票亦顯示，有關代理可確定任何一宗第一按揭申請的批核及/或獲批的按揭貸款額，一個定價2000萬元單位，每月還款額為約6.7萬元。同時，代理亦指發展商只考慮買家的信貸評級，其家人提供入息證明和擔任按揭擔保人與否並不相關；以及/或只要買家在過去5年內沒有破產、信貸評級不低於「I」（I級一般被視作欠佳），沒有未償還的按揭貸款，其第一按揭申請將獲批核。

陳氏代表律師昨以文件繁多為理由，向法庭申請押後六周審理，案件將於今年4月16日提堂，並獲准以現金1000元保釋。本報向港置查詢，港置回覆指案件已進入司法程序，不便回應。據了解，該名買家購入的單位為SEA TO SKY第1座極高層A室，實用1075方呎，屬4房雙套間隔，買家2021年4月以2013萬元購入，實呎18,726元。

[香港地產]

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