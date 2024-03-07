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十大屋苑「撤辣」後首周成交110宗 按周急升2.8倍 交投超上月全月

【明報專訊】「撤辣」後樓市大爆發，一二手成交量均較「撤辣」前大幅反彈。十大屋苑於「撤辣」後一周，共錄得110宗成交，除較「撤辣」前一周錄得29宗急升近2.8倍外，更超越上月全月104宗水平，當中主攻新界上車屋苑表現強勁，其中天水圍嘉湖山莊一周連錄27宗成交，為十大屋苑期內交投最多的屋苑，按周急彈5.8倍。此外，將軍澳新都城除成交量按周增5倍外，平均成交實呎亦升約15%。

明報記者

據中原地產統計，十大屋苑於「撤辣」後一周，暫錄得110宗成交，較「撤辣」前一周的29宗急增近2.8倍，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市全面「撤辣」後一周，整體交投氣氛即時轉好，成交量小陽春已經出現，市場正回歸正常流通量，估計全月有機會錄逾400宗成交，創2021年5月414宗後34個月、即近3年新高。

代理料本月或錄逾400宗成交

此外，美聯住宅部行政總裁布少明表示，35個大型屋苑於「撤辣」後一周錄149宗成交，按周升約1.92倍，新界區17個屋苑於「撤辣」後錄79宗，急升約2.95倍，宗數為3區最多，升幅亦為3區之冠。港島區8個屋苑於「撤辣」後錄26宗，則升約1.6倍；九龍區10個屋苑亦錄44宗，按周升逾1倍。他預期，全月二手成交將達5000宗，屆時將創去年2月後13個月新高。

嘉湖價量齊升 一周27宗升5.8倍

十大屋苑中，以天水圍嘉湖山莊表現最強勁，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，全面「撤辣」令買家對樓市前景回復信心，買家為免錯過低位入市時機，紛紛加快尋寶步伐，不過亦有不少業主開始收窄議價空間，嘉湖山莊於「撤辣」後一周錄27宗成交，較「撤辣」前一周錄4宗急升5.8倍，實用均呎約8549元水平，較上月平均呎價升約11.2%，料本月價量齊升。

新都城均呎較撤辣前彈15%

另中原高級分區營業董事柯勇指出，新都城於「撤辣」後暫錄得6宗成交，比「撤辣」前一周增5宗，實用均呎亦躍升15.3%至13,663元，反映積壓多時的購買力正逐步釋放，買家入市信心亦明顯增強，但準買家主要尋覓合價筍盤，未見追價成交，料短期內二手成交量將繼續增加。

其他屋苑方面，世紀21Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島「撤辣」後一周錄7宗成交，有換樓客以近800萬元售出現居3房1套單位後，隨即加碼購入3房1套連工人房單位，該單位為8座中層B室，實用811方呎，成交價1170萬元，實呎14,427元。原業主2003年5月SARS後樓價仍處低位時以352萬元購入，持貨約21年帳面大幅獲利818萬元或2.3倍。

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