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恒地「撤辣」以來沽370伙 吸金逾22億

【明報專訊】政府全面「撤辣」後逾一周，新盤交投大幅反彈，綜合市場資訊，過去8日整體新盤成交累錄約940宗，當中恒地（0012）樓盤銷情突出，在長沙灣巴域街Belgravia Place、港島東THE HOLBORN牽頭下，集團於「撤辣」以來累售約370伙，佔同期整體一手成交量四成，吸金總額估計高逾22億元。

信置等售出64伙 涉逾6.5億

此外，Belgravia Place今日次輪銷售208伙，同系大角嘴利奧坊系列，周日（10日）新一輪發售25伙，THE HOLBORN推出兩伙特色戶，下周二招標。另信置（0083）旗下新盤過去8日，亦累錄約64宗成交，吸金逾6.5億元。

投資客購15 Western Street 4伙

市區單幢盤不乏投資客入市。萬科香港西營盤15 Western Street，昨連售4伙、涉資逾2951萬元，均屬實用213方呎開放式戶，實呎3.46萬元，代理指由同組客購入作長線投資。

Elize PARK連沽6伙 實呎2.18萬起

英皇（0163）旗下香港仔澄天，連沽3伙實用400方呎兩房戶，成交價680萬至711萬元，套現逾2079萬元，據悉兩名買家為非永久居民、另1名買家為投資客。另樂風由出價單變招標出售的旺角Elize PARK，亦售出5伙1房戶和1伙兩房戶、套現3569萬元，實呎2.18萬元至2.36萬元。

■有片睇，如欲觀看更多Elize PARK示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

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