泰峯折實均呎1.48萬 平過親海駅 278呎開放式戶 折實373萬入場

明報記者 江俊洋

首批168伙折實價372.7萬至888.9萬元，折實實呎12,979元至16,161元，折實均呎14,808元。值得留意，首批折實低於400萬元單位共有14伙，佔首批168伙約8%，全為不足300方呎開放式戶，而入場單位為2A座6樓E室，實用面積278方呎，開放式戶，以最高折扣23%計，折實價372.7萬元，折實呎價約13,406元。

7年半來均呎最低東九新盤

王新興集團銷售總監陳芷湄形容，首張價單屬「東九龍震撼價」。事實上，九龍灣區內對上一個開售新盤，要追溯到2021年12月恒隆地產（0101）旗下單幢新盤皓日，當時首批100伙，折實均呎21,548元，是次新盤首批折實均呎低約31%。參考近年東九龍的新盤開售價，首批折實均呎1.4萬元水平的樓盤，要數到2016年8月中海外（0688）旗下的啟德1號，當時首批110伙折實均呎14,471元，即相隔7年半最低。

作為泰峯合作伙伴的新世界發展（0017），其營業及市務部總監黃浩賢表示，項目明日開放設於荃灣愉景新城D‧PARK商場的示範單位予公眾參觀，並隨即收票，會視乎市場收票反應，有信心加推單位，最快兩周內首輪開售。

明日起開放示範單位及收票

泰峯涉807伙，其第1號價單涉168伙，佔全盤約兩成，戶型涵蓋開放式至兩房戶，實用面積278至561方呎；項目主打的兩房戶，是次共推出111伙或66%，包括38伙連開放式廚房單位、73伙設梗廚單位，另有18伙開放式單位，以及39伙1房戶。值得留意，今批單位絕大部分集中於28樓（即住客會所樓層）以下的樓層，意味更高層單位有待日後推出，黃浩賢稱，相信項目有加價空間，而3房及特色戶會招標發售。

首批單位中，發展商將向買家提供5個付款方法，其中90天現金優惠付款計劃享有10%折扣率，連3%印花稅優惠及10%財政預算案優惠，折扣率最高達23%，較建期付款15%最高折扣，兩者相差8個百分點。